Simeone, sobre la sanción de UEFA: "Ojalá se pueda resolver para que sea igualitario para todos"

Preguntado por una vara de medir más severa con el Atlético, el argentino afirmó que la decisión del cierre parcial es "discutible"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró este martes la decisión de la UEFA de cerrar parcialmente el Wanda Metropolitano por la "conducta discriminatoria" de los aficionados rojiblancos en el Etihad, una decisión que el club ha recurrido y que el técnico espera que se resuelva "para que sea igualitario para todos", ya que quiere que "la gente esté" en el estadio, en un "partido importante" ante el Manchester City.

"Ustedes son periodistas y pueden opinar mejor de esto. Hoy me han recordado lo que pasó en Manchester (ante el United en Old Trafford, cuando lanzaron botellas y otros objetos durante la salida del entrenador hacia los vestuarios). Queremos que nuestra gente esté, es un partido importante. Ojalá se pueda resolver para que sea igualitario para todos", pidió Simeone en la rueda de prensa previa a la vuelta de cuartos ante el City de este miércoles (21.00 horas) de Liga de Campeones.

La sanción impuesta por la UEFA 48 horas antes del encuentro ordenó "el cierre parcial" del estadio rojiblanco e informó de que el Atlético de Madrid deberá comunicar con anterioridad al partido "el sector o sectores a cerrar, que deberán comprender al menos 5.000 asientos".

El argentino, preguntado por si existe una vara de medir más severa para el Atlético, aseguró que no la hay en el tema de expulsiones a jugadores, aunque sí es más "discutible" con esta última sanción al club por parte del organismo rector del fútbol europeo. "No estoy en condiciones de ser el abogado que decide qué es justo y qué no. Por suerte no me golpeó nada, quedó en el anonimato, lo habíamos dejado atrás", comentó sobre el episodio que vivió en Old Trafford.

Por otro lado, Simeone abordó el debate sobre los diferentes estilos que se vieron sobre el césped del Etihad y las críticas que ha recibido su planteamiento conservador en Manchester. "Jamás fui despreciativo con un colega mío, siempre me pongo en su lugar. Cuando uno es despreciativo hacia un colega no lo comparto", opinó.

"JAMÁS HE SIDO DESPRECIATIVO CON UN COLEGA MÍO"

"La opinión de gente que hace mucho que no juega y quiere ser importante... El pez por la boca muere, las palabras son gratis. Cada uno tiene sus formas, siempre respetaré a mis colegas", añadió sobre el tema.

Así, elogió de nuevo al City, un equipo que "juega muy bien, con unas transiciones muy rápidas, con los espacios pequeños aprovechados de la mejor manera", pero Simeone apeló a la "ilusión" que generó el resultado en la ida, consciente de que "solo con la ilusión no alcanza".

"No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos. Ojalá podamos aprovechar los contragolpes con mayor precisión, que nuestros futbolistas tengan una noche fantástica. A un partido todo puede pasar", apuntó.

Tampoco espera grandes cambios en el planteamiento del City. "Ellos vana a jugar de la misma manera, tienen una filosofía de juego instalada y muy aplaudida. Tienen un entrenador genial, muy buenos futbolistas, será un equipo que ataca, que presiona... Será importante lo que podamos hacer nosotros", destacó.

Finalmente, confesó que Yannick Carrasco "podría tener sitio" en el once titular, reconociendo que necesitan al jugador belga "de la temporada pasada", que es "muy determinante" para el Atlético cuando juega a "ese nivel".