Solari: "Tuvimos muchas más ocasiones que en Huesca y no permitimos que el Rayo las tuviera"

Publicado 15/12/2018 21:19:13 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, ha afirmado este sábado que sus pupilos habían tenido para el triunfo sobre el Rayo Vallecano (1-0) "muchas más ocasiones" de gol que en partidos como el de Huesca, reiterando que apenas habían concedido oportunidades de peligro a su rival rayista "hasta esa del último minuto" y que el portero belga Thibaut Courtois despejó con pericia.

"Hoy tuvimos muchas, muchas más ocasiones que en Huesca. No permitimos que el Rayo tuviera ocasiones", dijo Solari en rueda de prensa. "Me voy muy satisfecho. Hemos jugado una muy buena primera parte, hemos generado muchas ocasiones, debimos irnos al descanso con un resultado más holgado", añadió al respecto.

"Cuando no eres contundente, está claro que en algún momento te toca sufrir. En el segundo tiempo, también pudimos ampliar el marcador y no les concedimos prácticamente nada hasta esa ocasión del final", indicó el técnico argentino, para de inmediato comentar que "los rivales también juegan" y que el Rayo "es un equipo que juega muy bien" en duelos de enjundia. "En Primera División no hay equipo que no esté preparado. Estoy satisfecho porque no hemos concedido ninguna ocasión hasta esa del último minuto", insistió.

Además, Solari elogió a Marco Asensio y evitó crear polémica por la nueva suplencia de Isco Alarcón. "Jugamos muy bien, sobre todo Asensio; estuvo muy activo, trabajó en defensa... Ése es el Asensio que yo quiero ver", aseguró. "Mi interés es que todos los futbolistas estén bien, contentos, alegres y comprometidos. Yo intento no equivocarme en las alineaciones ni en los cambios; pero lo haré, seguramente, es parte de mi trabajo", admitió.

Por último, restó importancia a los silbidos desde las gradas del Santiago Bernabéu a la conclusión del encuentro. "Me encantó el apoyo de la afición durante todo el partido. Estuvieron cálidos con nosotros durante todo el partido y nosotros los acompañamos con el juego", se limitó a contestar Solari, cuyo equipo venció por la mínima en esta decimosexta jornada de LaLiga Santander antes de viajar hasta Abu Dabi para disputar el Mundial de Clubes.