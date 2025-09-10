Sonia Bermúdez: "Sé la exigencia y los retos que tenemos por delante"

LAS ROZAS (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

La nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha agradecido este miércoles "la confianza" para haber sido elegida en este puesto en sustitución de Montse Tomé y ha dejado claro que sabe "la exigencia y los retos" que les esperan al frente del "mejor equipo del mundo".

"Me gustaría agradecer al presidente Rafael Louzán y a todo el equipo de trabajo que forman la federación y que lideran este proyecto la confianza depositada en mí para liderar este cargo y que podamos seguir trabajando juntos", ha señalado Bermúdez en su presentación oficial.

La exfutbolista ha recordado que tuvo "la suerte de jugar una Eurocopa y un Mundial". "Hoy puedo decir que es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva y lo quiero disfrutar al máximo, sabiendo la exigencia y lo retos que tenemos por delante. Queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Liga de Naciones, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número uno en el ranking FIFA", ha añadido.