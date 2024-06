Spalletti: "Tenemos ganas de demostrar que la escuela italiana también es importante"

Luciano Spalletti durante un entrenamiento de la selección italiana en la Eurocopa de Alemania - Pasquale Golia/Ipa Sport/IPA via / DPA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Italia, Luciano Spalletti, reconoció que España, a la que se mide este jueves en la Eurocopa de Alemania, "se ha convertido en una escuela de fútbol", pero que tienen "ganas de demostrar que la italiana también es importante" y que saben que no pueden dejarle el balón a los de Luis de la Fuente porque "acabará mal".

"España se ha convertido en una escuela de fútbol porque siempre ha jugado el mismo fútbol, porque ha tenido la valentía de mantener la misma idea de fútbol en el tiempo, la misma petición y la misma disponibilidad por parte de los jugadores. Debemos tener esas ganas de demostrar que la italiana también es una escuela importante", admitió Spalletti en rueda de prensa.

El preparador de la 'Azzurra' confesó su gusto por "el fútbol que juega" la 'Roja', "un fútbol de ataque en el que mantienen a muchos hombres arriba presionando, incluso al portero". "Hay muchos equipos que juegan un fútbol bonito y ofensivo. España es uno de ellos, pero no son los únicos, no se sobrevaloren", manifestó dirigiéndose a la prensa española.

"En cuanto a nosotros, aún nos queda trabajo por hacer para alcanzar ese nivel. Queremos hacer el mismo fútbol que hicimos contra Albania y medirnos a uno de los equipos más fuertes de Europa. Estoy seguro de que si les dejamos el balón, acabará mal para nosotros. Así que tendremos que tomar la iniciativa contra un rival tan grande", prosiguió el italiano.

Spalletti apuntó que deberán ser "rápidos para encontrar al hombre libre en el campo" y que lo que le preocupa es "el nivel de fútbol" de su equipo. "Esperamos encontrar la llave que abra la puerta a la victoria. A veces tendremos que sufrir la calidad de España en algunos momentos su calidad. Tenemos un respeto total por ella y su historia, pero no debemos pensar que es más fuerte de lo que es porque tenemos la oportunidad de jugar el partido y después veremos qué pasa", remarcó.

El técnico sabe que tendrán que "mantener el nivel alto" y poner también "calidad" para evitar que la campeona de la Liga de Naciones imponga su estilo. "Necesitaremos la misma identidad táctica que siempre hemos tenido. Nos viste Armani y saldremos al campo bien vestidos, pero dispuestos a ensuciarnos la ropa si fuera necesario", comentó.

El seleccionador 'azzurro' elogió a Álvaro Morata, Nico Williams y a un Lamine Yamal, que "es bueno regateando", pero del que opina que ayuda menos "en defensa". Pese a ello, sabe que deberán tener "medidas preventivas en los contraataques porque son letales en campo abierto".

"Siempre hemos intentado hacer la misma lectura de los partidos, presionamos fuerte y lo haremos de nuevo esta vez porque si no, España nunca pierde el balón", avisó Spalletti, que defendió que su selección "siempre" ha apostado por "un fútbol de ataque", pero que deben entender que no pueden jugar "a velocidades altas".

El exentrenador del Nápoles o Roma explicó que no ve este partido como "un derbi" porque él presta "máxima atención" a todos los partidos de una Eurocopa porque no olvida que no le volverán "a pasar nunca más".

"Es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Todos tenemos historias que contar y los futbolistas a mi edad se darán cuenta de ello", puntualizó.

En este sentido, Spalletti recordó que todo el mundo siempre le ha dicho que lo importante en el fútbol es "ganar". "No, lo importante es jugar bien y si soy el entrenador de la selección es para poder aspirar a jugar al fútbol porque sino hay equipos de mayor nivel que ganan porque saben hacer de todo. Necesitamos encontrar diferentes soluciones para cerrar esa brecha que existe con algunos equipos, todo el mundo lo sabe", sentenció.