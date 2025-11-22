El Spotify Camp Nou reabre 909 días después con mucho 'guiri' en la grada

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi dos años y medio después, un total de 909 días después de acoger el último partido oficial, el todavía en fase de remodelación completa Spotify Camp Nou ha reabierto sus puertas este sábado 22 de noviembre de 2025 para, con una capacidad limitada de 45.401 espectadores y casi agotadas las entradas, acoger el partido de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club, otro club histórico, y poder dar la bienvenida de nuevo a sus aficionados, aunque con mucho 'guiri' en las nuevas gradas del nuevo, pero guardando el carisma de antaño, Spotify Camp Nou.

Lejos de lo futbolístico y del partido, importante con esos tres valiosos puntos en juego, contra el Athletic Club, el día estaba señalado en el calendario de muchos por ser la inauguración, aunque insistimos, parcial, de un Spotify Camp Nou que renace sobre los cimientos de la segunda y primera graderías de antes pero con unos interiores totalmente nuevos y una tercera gradería, todavía desnuda, que debe ser la base de una cubierta rompedora a la que todavía le queda un año, mínimo, por delante antes de estar terminada.

En el club y en el Ayuntamiento han segmentado las obras por fases y este Barça-Athletic se ha jugado con la Fase 1B, con esa capacidad de algo más de 45.000 espectadores. Y entre ellos, claro, socios y socias del FC Barcelona con algunos de los leales que pasaron esos dos años de exilio en Montjuïc. Pero, sobre todo, mucho aficionado de fuera, subidos al carro, mucho 'guiri' que convirtieron las gradas del nuevo feudo 'culer' en una Torre de Babel.

Porque esta reapertura es tan esperada como precipitada, por incompleta. Cuando el Spotify Camp Nou pueda acoger partidos con 62.000 espectadores, primero, y finalmente con unos 105.00 aficionados, será otra cosa bien distinta. Pero esos 909 días de exilio eran demasiados y, a la que se ha podido, el club ha optado por permitir que sus socios y socias puedan volver a casa. Porque sí, aunque esté en obras y con las incomodidades que ello pueda provocar, este Spotify Camp Nou sigue siendo 'casa'.

Con un aire más moderno, con pantallas y leds con una tecnología que ni existía antes. Con nuevas butacas, con nuevo césped, con nuevos y más amplios interiores para convertir a este 'Temple' en un hogar permanente para las nuevas generaciones de 'culers'. Pero la esencia es la misma; es ese ir con la familia al campo, es ese unir generaciones, es ese nerviosismo por poder animar, y criticar, a tus jugadores en tu zona de confort. Todo ello se puede vivir de nuevo 909 días después.

Y la fiesta previa no falló. La gente fue llegando con previsión, con tiempo de gozar de las novedades y de empezar a empaparse de ellas, interiorizando qué ha cambiado. Poco a poco, las gradas de primera y segunda graderías de Tribuna, Gol Sur --con la nueva zona de la grada de animación cubierta con lonas blaugranas-- y Lateral se fueron llenando. Y amenizado todo con la música de Mon DJ, llegaron los primeros aplausos y vítores para Joan Garcia, Wojciech Szczesny y Diego Kochen, los porteros, y después para los jugadores cuando saltaron al césped a calentar.

Pero fue a más. Porque el aclamado dúo musical Figa Flawas encendió el Spotify Camp Nou tras ese calentamiento de los hombres de Hansi Flick, encantado ante su nuevo banquillo. Y la piel de gallina llegó para veteranos y jóvenes cuando el Cor Jove de l'Orfeó Català interpretó el himno del FC Barcelona con la salida de los jugadores al campo, tras subir las nuevas escaleras que llevan de los vestuario al verde. Todo ello con fuegos artificiales que, de haber sido el partido de noche, hubieran lucido más.

El saque de honor, finalmente obra de dos de los socios más antiguos del club --Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri-- que estuvieron presentes en la inauguración del antiguo Camp Nou en 1957, tras desvelarse un secreto muy bien guardado, dio un pase perfecto al inicio del partido.

Al descanso, fueron The Tyets quienes amenizar la espera en el entreacto antes del final del primer partido oficial en el nuevo Spotify Camp Nou, que con mucho 'guiri' en la grada pero también con familias que estrenan casa puso fin a 909 días de espera. Pronto llegará el primer partido de Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt, el 9 de diciembre, y poco a poco irán abriendo fases. Queda para ver la obra completa pero este nuevo Spotify Camp Nou ya es una realidad. Bentornats a casa, 'culers'.