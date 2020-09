Suárez: "Vengo a adaptarme a la dinámica y el entusiasmo del Atlético"

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, ha confesado que las "ganas" que le mostraron tanto los dirigentes como el entrenador colchoneros fueron claves para fichar por "un grande de España", y ha asegurado que llega para aportar su "granito" a un equipo que últimamente siempre se queda "al borde", y que tratará de adaptarse a su "dinámica y entusiasmo".

"Un jugador no puede cambiar la filosofía y la forma de jugar de un equipo, tiene que adaptarse a la dinámica y el entusiasmo del equipo. Del Ajax al Liverpool pasé a jugar totalmente diferente, del Liverpool al Barcelona, igual. Me deja tranquilo que en los equipos en los que he estado me he adaptado de la mejor manera posible, y esperemos que esta no sea la excepción", señaló a preguntas de los periodistas.

En otro orden de cosas, el jugador uruguayo explicó qué cosas le ayudaron a tomar la decisión de fichar por el Atlético tras abandonar el FC Barcelona. "La motivación de venir a un grande de España siempre te ayuda a tomar ese tipo de decisiones, y el Atlético es un grande de España. Tiene un grandísimo equipo con grandísimos jugadores, competitivo para pelear LaLiga. La afición y el entrenador que tiene motivan muchísimo", apuntó.

"Me motivaron las ganas del Atlético de Madrid de que yo estuviese. Es un club que veía desde fuera y motivaba por la forma de competir y la intensidad que tiene en los partidos. Eso te da ganas de ver qué se siente. Eso fue un granito más a la conversación que pude tener con el entrenador y con la gente del Atlético", continuó.

También fue clave su charla con Diego Pablo Simeone. "La conversación con el entrenador siempre es un plus para querer venir a un equipo como el Atlético. Te motiva la forma en que te habla, es una convicción más para tomar esa decisión. Él sabía que yo tenía muchísimas ganas de venir acá", subrayó.

Ahora, el internacional charrúa espera aportar su trabajo para que el equipo no se quede "al borde" en competiciones importantes. "Vengo a aportar un granito más a lo que es el Atlético, que es grande. Es un equipo que en ligas anteriores siempre ha estado compitiendo hasta el final con el Barcelona y el Real Madrid. Vengo a intentar conseguir cosas importantes a un equipo que siempre se está quedando al borde en la final", expuso.

En este objetivo, no será un impedimento su superada lesión de rodilla. "Hay que tratar de olvidarse de las cosas del pasado. Ahora lo que hago es tratar de estar al máximo nivel, entrenar lo máximo que puedo para rendir en los partidos", señaló.

Por otra parte, Suárez agradeció las palabras de cariño de su ya excompañero Leo Messi. "Viene de una persona que me conoce, que me ve entrenar día a día y sabe el entusiasmo que le pongo a trabajar. Me enorgullece dejar una buena imagen en el club", dijo.

Por último, confesó que tanto su compatriota Diego Godín como su excompañero en el FC Barcelona Antoine Griezmann le ayudaron a tomar la decisión. "Me hablaron todo positivo. Vivieron grandísimos años en este club, han dejado una grandísima huella en el Atlético, y se pusieron a disposición de lo que necesite en Madrid. Me dijeron que es un cambio bueno y que no es difícil. Les estoy muy agradecido", finalizó.

