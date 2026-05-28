El talento joven del fútbol español se cita en el XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures de Villarreal

Cartel de la XXXIII edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures. - LALIGA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva Pamesa de Villarreal, casa del conjunto 'groguet', acogerá del 5 al 7 de junio la XXXIII edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, una competición Sub-12 que reunirá a las categorías inferiores de los 20 clubes que compiten esta temporada en LaLiga EA Sports.

El torneo, coorganizado por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y el propio Villarreal CF, volverá a contar con el patrocinio principal de Pamesa y el apoyo de marcas como EA Sports, Solán de Cabras, Puma y Moeve.

Desde su creación hace 30 años, la cita se ha consolidado como "el gran referente internacional del fútbol formativo, sirviendo de escaparate histórico para estrellas consolidadas", según un comunicado, como Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres o, más recientemente, Gavi y Lamine Yamal.

La acción sobre el césped comenzará el viernes 5 de junio a partir de las 10.00 horas con la disputa de la fase de grupos. Los octavos de final arrancarán el sábado 6 de junio a las 10.00, antes de que los cuartos se celebren esa misma tarde a partir de las 18.00. Los partidos decisivos se disputarán el domingo 7 de junio, con las semifinales a partir de las 10.00, seguidas del partido por el tercer y cuarto puesto a las 12.30 y de la final a las 13.00.

Para su difusión en España, los encuentros se retransmitirán en directo a través de las plataformas de Movistar+, DAZN, GOL, LaLiga TV Bar, LaLiga Hypermotion TV y LaLiga+. Mientras que a nivel internacional, la señal estará disponible en el canal internacional de LaLiga, la OTT oficial LaLiga+ y en los perfiles oficiales de la organización en redes sociales.