Tebas: "Estoy contento de que Rodri juegue en nuestra liga, da igual en el Barça o en el Real Madrid"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, imparte la conferencia 'Diplomacia de las relaciones deportivas. La Liga y Estados Unidos', en uno de los Cursos de Verano de la UCM, en el Colegio Alfonso XII, en San Lorenzo de El Escorial. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró estar "muy contento" porque el mediocentro español Rodri Hernández juegue en el fútbol español, pero le "da igual" que sea "en el FC Barcelona o en el Real Madrid", al mismo tiempo que celebró que Cristiano Ronaldo y Leo Messi, "los dos grandes del fútbol mundial", hayan invertido en clubes nacionales.

"Estoy contento de que Rodri esté jugando en nuestra liga, da igual en el Barcelona o en el Real Madrid. Es el jugador más en forma del mundo. Estoy muy contento", expresó el dirigente durante la presentación del nuevo álbum de LaLiga EA Sports 2026-27 junto a Panini.

Tebas también valoró los cánticos contra los judíos que se produjeron en los aledaños del Santiago Bernabéu en la previa del encuentro de Champions entre el Real Madrid y el Inter de Milán. "No es una competición de Liga, nosotros denunciamos todo lo que hay en cualquier competición y llevaremos a los organismos correspondientes lo de ayer", avanzó.

Además, aplaudió que "las dos grandes figuras del fútbol mundial" sean parte del fútbol español como propietarios de clubes. Y es que Messi, que es propietario del Cornellà de Tercera RFEF desde el mes de abril, habría llegado a una cuerdo para ser máximo accionista del CD Eldense.

"Solo sé lo que dicen los medios de comunicación. No sé si ha comprado o no el Eldense. Si está, recuerdo que el 25% del Almería es de Cristiano Ronaldo. Es un honor que piensen en poner parte de sus ahorros en el fútbol español", dijo.

Finalmente, se refirió a la Premier League y su situación financiera, que podría explotar, ya que el Gobierno inglés ya ha creado "un órgano regulador para evitar el derroche económico". "La temporada pasada perdió 1.000 millones de euros, mientras que nosotros 60 ó 50. Hay que buscar la sostenibilidad económica y que la competencia sea leal. No se puede estar todo el tiempo perdiendo dinero. Hay equipos con investigaciones por llevar haciendo trampas durante 10 años", zanjó.