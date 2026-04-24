Tebas pide "transparencia" a UEFA y EFC: "Lealtad no es sumisión"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió que las ligas domésticas no son "figurantes ni destinatarios pasivos de decisiones tomadas en despachos cerrados" y denunció, dirigiéndose a la Asociación de Clubes Europeos (EFC) y la UEFA, que "la transparencia no debilita al fútbol, lo que lo debilita es la opacidad".

"Nadie puede afirmar seriamente que un acuerdo es beneficioso para las ligas domésticas si esas ligas no conocen su contenido. Hablamos de un pacto que no es público, que conocen muy pocas personas y que lleva semanas sin explicarse con transparencia", escribió el dirigente en su perfil de 'X'.

Así respondió al presidente de la EFC y del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, quien en 'The Forum', evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital este jueves, reveló que le pidieron "encontrar la paz" en el conflicto entre UEFA, Real Madrid y FC Barcelona por la Superliga. "Fue duro, pero esta paz va a ayudar a todos, a las ligas nacionales, a las competiciones continentales. A mi me importan las ligas, tenemos que dejar de lado el egoísmo", expresó el catarí.

Y Tebas cargó en redes sociales contra la falta de transparencia de ese acuerdo. "Si realmente es positivo para el conjunto del fútbol, lo lógico sería hacerlo público y permitir que las competiciones nacionales lo analicen", comentó.

"Las ligas domésticas somos parte esencial del ecosistema. No somos figurantes ni destinatarios pasivos de decisiones tomadas en despachos cerrados. La transparencia no debilita al fútbol. Lo que lo debilita es la opacidad", reiteró.

Finalmente, Tebas recordó que LaLiga sí "es parte del proceso judicial" en lo referente a la Superliga, mientras que criticó que la EFC "ni apareció". "Y ni si quiera se nos ha pedido opinión. Lealtad no es sumisión", zanjó el presidente de la patronal.