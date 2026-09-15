Tebas: ""Si Infantino continúa al frente de FIFA, sería una vergüenza para el fútbol"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que España, más concretamente el Santiago Bernabéu, debería albergar la final del Mundial 2030, pero cree que con Gianni Infantino como presidente de la FIFA sus posibilidades son "ínfimas o cero", además de afirmar que el dirigente suizo "no es creíble" y que su continuidad sería "una vergüenza para el fútbol".

"No lo tengo 100% claro, pero evidentemente apoyo que sea en el Bernabéu. Para que pueda ser España, Infantino tiene que salir. Si un miembro del Comité Ejecutivo de FIFA, como es el presidente de la Federación de Marruecos, dice con tanto descaro que se va a jugar a final allí, no se lo inventa. Y sigue siendo miembro del Comité Ejecutivo de FIFA; nadie le ha dicho que se vaya. El problema de FIFA y de gobernanza no es de ahora, es de hace muchos años. Mientras siga Infantino y no cambien los temas de gobernanza, será más difícil", señaló a los medios de comunicación tras participar en el World Football Summit en Madrid.

En este sentido, cree que España debería replantearse seguir organizando el Mundial 2030 si el mandatario suizo es reelegido presidente de la FIFA. "Sí. ¿Es creíble una persona a la que llaman para que le quiten una tarjeta roja en un Mundial, jugándose lo que se juegan las selecciones? Infantino no es creíble. Con él, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero", apuntó.

Así, también considera que deberían "repensar" la situación en caso de perder la final de la próxima cita mundialista. "Reputacionalmente, el país organizador, líder del Mundial, campeón del mundo, tiene que tener la final. Si sucede, por lo menos hay que repensar la situación, no sé si salirse", manifestó.

Por otra parte, valoró la posible continuidad de Infantino. "Si Infantino continúa, sería una vergüenza para el fútbol, y ya no lo digo por el caso de la privatización. Me preocupa más lo de la tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos, que por la influencia de Trump se la hayan quitado y haya podido jugar ese partido. Lo mejor que le hubiese venido al fútbol mundial es que Estados Unidos no hubiese ganado a Bélgica; estoy seguro de que Infantino ya no estaría presidiendo la FIFA. Sería una vergüenza que Infantino continuase. Hay un sistema clientelar, muchas federaciones dependen del dinero de FIFA", recalcó.

En otro orden de cosas, el presidente de la patronal española defendió que el Balón de Oro lo debe ganar "Rodri otra vez". "Es difícil, porque ha estado lesionado gran parte del año, pero con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, se lo vuelve a merecer", dijo, antes de hablar de la campaña de Lamine Yamal por el galardón. "Cada uno hace la campaña como puede. Otros cuando no salen, no van. Vada uno hace lo que considere. Lamine sabe cómo ha jugado la temporada pasada y puede decir que ha sido el mejor jugador. Yo quiero que sea Rodri, pero (Lamine) está a un supernivel", subrayó.

Sobre el Real Madrid, Tebas afirmó que José Mourinho "está con perfil bajo" y que queda "mucha Liga", antes de lamentar las nuevas críticas de Real Madrid TV. "Es un victimismo fuera de lugar. Ya no se quejan de los suyos, sino de los de demás. Creo que se equivocan; el Real Madrid es un equipo grande. Todo es culpa de los demás y nunca es culpa de ellos. Yo podría dar muchas opiniones de por qué el Madrid tiene menos puntos menos ahora, y no las voy a dar. Seguro que el Madrid puede ganar LaLiga sin necesidad de que Real Madrid TV esté con esos discursos victimistas", expresó.

Por último, valoró las críticas al marroquí del Real Betis Abde por parte de algunos de sus compatriotas por saltar al campo este lunes con una camiseta de apoyo a Ceuta. "Es un daño colateral de lo que está ocurriendo con la invasión de Ceuta. Es un problema de invasión, porque ha sido un ataque de muchos ciudadanos marroquíes. Es un daño colateral de todo lo que está ocurriendo", finalizó.