Tebas: "El Real Madrid tiene un modelo de liga con el que no coinciden el 90% de los clubes"

Publicado 12/12/2018 11:27:14 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que ya "es imposible" jugar el Girona-Barelona en Miami tras la retirada del club azulgrana al no haber consenso entre las partes, aunque sí podrá jugarse la temporada que viene porque tienen "razón" y "ningún documento" lo impide, al tiempo que tampoco descarta al Real Madrid, aunque tenga un modelo de liga con el que no coincide "el 90 por ciento" del resto de clubes.

"No doy al Real Madrid por perdido (para jugar en Miami), porque conozco lo que opinaban hace un año y lo que opinan ahora, que ha cambiado. Hay mucha política de fútbol detrás, el Madrid tiene un modelo de liga con el cual no coincidimos el 90% de los clubes de LaLiga. LaLiga tiene que girar alrededor de la competición, no de los grandes clubes, esa es la diferencia. Dentro de esa estrategia, ha decidido bajarse del carro de ir a Estados Unidos, pero me consta que su opinión ha sido favorable otras veces", señaló Tebas este miércoles antes de los Desayunos de liderazgo Herbert Smills Freehills.

Esta temporada será "imposible" jugar el partido del 26 de enero en Miami porque es algo que no se prepara "en 48 horas", por lo que "hay que pensar a la próxima temporada". "Se desinfla la opción de jugar en Miami para el 26 de enero, pero no para más adelante. Aquí hay una demanda principal que va a ir para delante y lo que hemos hecho es retirar la medida cautelar que queríamos para ese partido del 26 de enero", añadió.

"Estamos hablando de la temporada que viene. El modelo, los equipos y el camino serán diferentes, pero el Girona y el Barcelona han hecho un esfuerzo y tendrán cierta preferencia en ese aspecto", confesó Tebas sobre cuáles podrían ser los elegidos la temporada que viene para jugar en Estados Unidos.

Al máximo dirigente de la competición española no le ha dolido que el Barça haya "considerado a última hora" que no quería tener este tipo de "enfrentamiento verbal" con las instituciones, porque era algo "voluntario". "Nunca por escrito existe una resolución diciendo que no se puede. Tengo que respetar esa decisión, no me duele, hay que respetarla, está dentro de lo previsto y se puede entender. Darle las gracias al Barcelona y al Girona por haber llegado a este momento y haber puesto ese tren sobre las vías que va a seguir andando para conseguir el objetivo, aunque no a la velocidad que queríamos", agregó.

"El problema es que cuando haces una petición principal, que es jugar fuera de España, va acompañada de una medida cautelar, que ha sido apartada, la del Girona-Barcelona, pero vamos a hablar de la petición principal, la vamos a llevar hasta el final, tenemos la razón. Insisto, a fecha de hoy no hay ninguna carta de Federación, UEFA o FIFA diciendo que no porque saben que tenemos razón", comentó Tebas, quien dice que las negativas son "opiniones personales" que "no plasman en un papel" porque saben las normas les "amparan y defienden".

A pesar de esto, al mandatario le hubiera "gustado" jugar ese partido en Miami, aunque reconoce que, aún así, han avanzado mucho en el tema, porque ya saben desde LaLiga "cuál va a ser la postura de muchos de los interlocutores".

"Hay tantos que me critican... En Twitter no tengo seguidores, tengo perseguidores, apunto a Rubiales como uno más. El presidente de la RFEF en muchas cosas tiene su opinión y yo tengo otra. Él tiene mucha experiencia vestido de corto y muchas veces me critica eso, pero de gestión e industria del fútbol tiene poca y la irá adquiriendo, poco a poco se irá amoldando", apuntó en relación a la poca experiencia de Rubiales al frente de la RFEF, porque él puede haber sido "un gran futbolista", pero la gestión de una competición requiere "experiencia y conocimiento".

La RFEF también anunció este martes la entrada del VAR en la Copa del Rey, algo de lo que Rubiales no era "muy partidario en mayo". "Es un tema que ya decidimos que iba estar en la segunda división, y así lo ratificó el comité de arbitraje. Me alegra que la Federación también lo quiera incluir en la Copa porque sino va todo un poco desvirtuado en un país en el que ya hemos aceptado el VAR", admitió Tebas.

"El VAR, bien explicado y bien utilizado, iba a ser muy positivo para el fútbol. Me alegro de que la UEFA se dé cuenta pronto. Miren lo que ha pasado en la 'Premier League', votaron que no querían VAR y ya lo quieren poner cuando sea. Muchas veces se toman decisiones por ocurrencias, sin profundizar y reflexionar. Hay que cambiar la gobernanza del fútbol europeo y mundial, sigue habiendo muchas ocurrencias y muchas decisiones de barra de bar y café sin haber profundizado, sin hacer estudios y haber trabajado. En LaLiga llevamos tiempo sin ocurrencias", afirmó Tebas en relación a la decisión de la UEFA de incluir el VAR en los octavos de la Champions.

"LAS TRAMPAS DEL REUS MERECEN LA SANCIÓN QUE CORRESPONDA"

En el asunto de los impagos a los jugadores del Reus, LaLiga apoya a los jugadores porque "no son nada responsables de la situación". "Como liga y garantes del control económico tenemos que tomar decisiones y dar solución. El único responsable es el Reus, con todo el cúmulo de trampas que han venido haciendo, que deben merecer la sanción que corresponda", añadió acusando a la directiva del club catalán.

"Tenemos que garantizar la integridad de la competición y que el Reus no compita haciendo trampas, los jugadores deberán decidir y respetar su decisión, y LaLiga los apoyará. Si el Reus sigue compitiendo o no es culpa de los responsables del Reus, ni de los jugadores, ni de LaLiga", añadió.

Otro club que también está en un mal momento de "tesorería" es el Córdoba, pero si vende en enero "lo va a solucionar". "No es muy grave. Es consecuencia de la actitud de los dirigentes de la temporada pasada, que les ha penalizado. Si hay dirigentes que gastan haciendo trampas a LaLiga y por eso tienen expedientes sancionadores, conllevan a estas situaciones", afirmó sobre la situación que vive el Códoba.

"La fecha de la final de Copa del Rey ya este año va a ser el último fin de semana de mayo y la temporada que viene el último fin de semana de abril. El modelo de final de Copa que hace la RFEF es un buen modelo, me alegra porque es un modelo que le planteamos nosotros. Hay que hacer más cosas en la final de la Copa del Rey. Le proponíamos que había que jugar la final de fútbol sala y fútbol femenino si cuadraban los calendarios y hacer una fiesta. Es un modelo muy acertado", concluyó sobre el novedoso 'Festival del Fútbol' que hará coincidir las tres mencionadas finales en una misma sede y fin de semana.