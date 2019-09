Tebas: "Tenemos a los mejores 'cromos', se ha hablado de Neymar más de lo que habido"

Publicado 03/09/2019 19:29:10 CET

Joaquín y Guedes, portada del álbum oficial de Panini, que lanzará una edición limitada de tapa dura

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que LaLiga Santander cuenta con los mejores 'cromos', en alusión a los futbolistas, en la temporada 2019-20 tras el cierre del mercado estival de fichajes, y consideró que "se ha hablado más de lo que ha habido" en referencia al posible regreso de Neymar al FC Barcelona.

"Tenemos a los mejores 'cromos'. Han llegado muy buenos jugadores. ¿Neymar? Se ha hablado más de lo que ha habido. El Barcelona sabe lo que podía hacer con el límite salarial", afirmó Tebas en la presentación en Madrid de la colección de cromos de LaLiga Santander de Panini para la próxima campaña.

En el acto también estuvieron el Director General de Panini España, Lluis Torrent; el director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto Embajadores y Leyendas de LaLiga, Fernando Sanz; el exjugador Fernando Morientes, embajador de LaLiga, y jugador del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, que lleva ya 19 temporadas en la Liga española.

El propio Joaquín y el jugador portugués del Valencia Gonçalo Guedes son la imagen de portada del álbum de Panini, que ha lanzado una edición limitada de tapa dura, anunció su Director General, Lluis Torrent. "Es la colección de la familia y tiene cosas positivas como el aprender a negociar, ordenar y ahorrar dinero para comprar los cromos", apuntó Torrent.

La colección de Panini se va actualizando en diferentes ediciones que transcurren en paralelo al mercado de fichajes y finalmente, y tal y como ocurre cada temporada, todos los coleccionistas y aficionados al fútbol podrán reunir los cerca de 600 cromos.

El centrocampista bético Joaquín recordó sus orígenes como coleccionista. "Yo era mal negociador. Mi madre me daba veinte 'duros' y me compraba un dulce y el resto lo gastaba en cromos. Recuerdo que tuve que cambiar unas botas y un balón por el único cromo que me faltaba para completar la colección. Aparecer en la portada del álbum de Panini es un orgullo", confesó.

Tanto Joaquín como Fernando Morientes coincidieron que confían en que uno de los 'cromos' más importantes en esta temporada 2019-20 será, al margen del argentino Leo Messi, el portugués del Atlético de Madrid Joao Félix y el bético Nabil Fekir. "Es el que hace la diferencia, el que más ilusión ha creado", indicó el bético, que aunque tiene sólo un año de contrato confía en seguir en activo.

"Me gustaría seguir, sigo disfrutando del fútbol y me siento bien. Los que se han retirado me dicen 'aguanta, aguanta todo lo que puedas", comentó.

Por su parte, Morientes destacó que Hazard haya venido a LaLiga le da un "valor extraordinario" al campeonato. "Parecía que iban a venir varios jugadores importantes y el que ha venido es él. Tengo muchas expectativas, pero aún no le hemos visto jugar", confesó el 'Moro'.

NO "CERCANO" A UNA COLECCIÓN DE LA LIGA FEMENINA

La colección de LaLiga cumple su 48ª temporada ininterrumpida en el mercado. La primera fue lanzada durante la temporada 1972-73 bajo el sello de Colecciones Este, marca perteneciente al Grupo Panini desde 2001. Sobre la posibilidad de que se lance una colección de la Primera Iberdrola, la Primera División del fútbol femenino, Torrent fue tajante.

"En un futuro cercano todavía no. Hemos sacado un álbum sobre el Mundial femenino y todos los que defienden al fútbol femenino se han olvidado de ir a comprarlo", denunció el responsable de la empresa de cromos.