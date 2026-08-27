Tenerife y Las Palmas buscan mantener el pulso por el liderato

Los jugadores del CD Tenerife celebrando el gol del delantero Enric Gallego en el triunfo frente a la UD Almería en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. - LALIGA

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife recibirá este viernes (21.00 horas) al Real Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez, en la jornada 3 de LaLiga Hypermotion, mientras que la UD Las Palmas viajará a Montilivi para medirse este sábado (21.30 horas) al Girona FC, en dos encuentros en los que ambos conjuntos canarios buscan mantener el pulso por el liderato tras ser los únicos que han sumado seis puntos en las dos primeras fechas.

El Heliodoro Rodríguez vivirá un encuentro en el que el CD Tenerife tendrá el objetivo de seguir con su regreso de ensueño al fútbol profesional. Y es que, los de Álvaro Cervera llegan a la jornada 3 con pleno de puntos tras vencer al Eibar en la primera jornada y al Almería en la segunda. Enfrente estará el Sporting de Gijón, que afronta su primer reto fuera de El Molinón. No se lo pondrá fácil a los tinerfeños después de un inicio esperanzador con un empate ante el Sabadell y una victoria frente al Burgos.

Por su parte, UD Las Palmas, que estará pendiente de lo que haga su vecino isleño el día anterior, pondrán rumbo el sábado a Girona con la meta de mantener su arranque de curso inmaculado. Sin embargo, los gironís intentarán echar el freno a los canarios y lograr su primera victoria, ya que hasta el momento sólo han sido capaces de sumar un punto, cayendo el pasado fin de semana en el Nuevo Arcángel.

Ya el domingo (21.30 horas) se presenta el primer derbi de la temporada con el Córdoba recibiendo al Granada en el Nuevo Arcángel, un encuentro en el que ambos conjuntos pelearán la segunda victoria consecutiva, tras importantes triunfos frente a Girona (2-1) y Mallorca respectivamente. Otro equipo andaluz que aspira a los puestos nobles de la tabla es el Almería, que se examinará este sábado (17.00 horas) al recién ascendido CE Sabadell, después del tropiezo en Tenerife.

Al día siguiente, Celta Fortuna y Castellón cerrarán la jornada en el Abanca Balaídos. Un duelo entre dos equipos invictos, en el que el filial celtiña querrá seguir demostrando personalidad ante un rival que apunta a estar peleando por el ascenso a LaLiga EA Sports a final de curso. Además, también destaca el RCD Mallorca-Ceuta, en el que los bermellones recibirán un cojunto 'caballa' que necesita reaccionar tras acumular dos derrotas en sus dos primeros compromisos ligueros.

PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 28.

Tenerife - Real Sporting 21.00 horas.

Sábado 29.

Sabadell - Almería 17.00 horas.

Leganés - Eldense 19.00 horas.

Albacete - Real Oviedo 19.00 horas.

Girona - Las Palmas 21.30 horas.

Domingo 30.

Andorra - Eibar 17.00 horas.

Cádiz - Real Valladolid 19.00 horas.

Mallorca - Ceuta 19.00 horas.

Córdoba - Granada 21.30 horas.

Lunes 31.

Burgos - Real Sociedad B 19.00 horas.

RC Celta B - Castellón 21.30 horas.