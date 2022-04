Tomar El Sadar para sentenciar una Liga que está más cerca

Los blancos, con 15 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, acarician su 35º título de Liga ante un liberado Osasuna

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles (21.30 horas) al CA Osasuna en el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Santander, una de las salidas más complicadas que afrontarán los blancos en lo que resta de curso y donde podrían prácticamente sentenciar un título que esta más cerca tras asaltar Sevilla, mientras que el conjunto rojillo llega al alza tras enlazar dos victorias seguidas.

El equipo de Carlo Ancelotti roza el título de Liga número 35 en la historia del Real Madrid después de culminar su 'semana fantástica' el pasado domingo ganando (2-3) al Sevilla, con remontada incluida, y aprovechar el tropiezo del FC Barcelona, que este lunes cayó en el Camp Nou ante el Cádiz (0-1). Así, los azulgrana se bajan del tren de la Liga y no optarán al campeonato salvo hecatombe, ya que los blancos solo deben sumar 7 puntos más para proclamarse campeones.

Así, el Real Madrid afronta con más tranquilidad y seguridad las últimas seis jornadas de Liga (Osasuna, Espanyol, Atlético, Levante, Cádiz y Betis), consciente de que dos victorias y un empate posibilitarían el alirón dentro de tres jornadas, o incluso antes, ya que si el Barça pierde frente a la Real Sociedad este jueves (21:30 horas) y ante el Rayo su encuentro aplazado del domingo (21:00) los madridistas serían campeones el fin de semana, siempre y cuando puntúen en El Sadar.

Los blancos han alargado la euforia de la eliminación del Chelsea para estar en semifinales de Liga de Campeones por décima vez en las últimas 12 temporadas, repitiendo triunfo por tercer curso consecutivo en el Sánchez-Pizjuán este fin de semana. Es el golpe que parece definitivo a la Liga. Todo apoyado en la fe y el compromiso de la plantilla, que en el momento más exigente y complicado de la campaña ha respondido de manera sobresaliente.

Ahora, los blancos afrontan su visita número 40 a El Sadar en Primera, donde no pierde desde el 2011. Y es que el Real Madrid enlaza cinco salidas en Liga sin hincar la rodilla, tras empatar fuera de casa ante Villarreal (0-0) y vencer a Rayo (0-1), Mallorca (0-3), Celta (1-2) y Sevilla (2-3).

Al contrario que en la última campaña de Ancelotti en el club blanco, la plantilla llega con mucho más fuelle al tramo crucial. El aspecto físico está siendo determinante para los buenos resultados del Real Madrid, que afronta con mejor punto las segundas partes y compite con un listín físico muy alto incluso en el tiempo extra, como sucedió en la prórroga ante el City en Champions.

Y además, el técnico italiano ha comprendido la importancia de las rotaciones, por lo que ha elaborado una lista de convocados repleta de bajas para Pamplona. Así, no viajarán ni Modric ni Casemiro, este último tocado físicamente, unas ausencias a las que se suman las de Marcelo, Mendy y Vallejo, en defensa; y Hazard, Jovic y Mariano, en el ataque.

En la convocatoria repite el canterano Rafa Marín y entra Latasa, único relevo para el puesto de '9' en El Sadar. Así, parece que

Nacho o Alaba ocuparán el carril izquierdo, con un centro del campo en el que solo Kroos es fijo, y las opciones de Valverde y Camavinga toman fuerza. Arriba, Rodrygo podría haberse ganado un puesto tras su gran partido en Sevilla, para acompañar a Vinicius y Benzema, que suma ya 39 goles en 39 partidos.

OSASUNA, "SIN COMPLEJOS" EN UNA "NOCHE ESPECIAL"

Con 44 puntos y en la zona tranquila de la tabla, el Club Atlético Osasuna ve el partido ante el Real Madrid como una oportunidad de bordar una noche "especial", que se "merecen", con un buen resultado ante los blancos. Y lo podrán hacer sin la presión de la clasificación y con la salvación en el bolsillo.

"Hacer las cuentas de la lechera te hace más pequeño. Y nosotros en ese aspecto estamos liberados, y lo debemos enfocar desde la ambición y la concentración. Si vamos pensando en pintarles la cara pasará lo contrario. El equipo está mentalizado", indicó Jagoba Arrasate en la previa del duelo.

Además, la dinámica del Osasuna es la perfecta para llegar con confianza ante los merengues. Suman tres victorias en los últimos cinco encuentros, y encadenan tres triunfos consecutivos como local, venciendo a Villarreal (1-0), Levante (3-1) y Alavés (1-0). Una racha que hace que el equipo rojillo llegue sin complejos a este compromiso de altos vuelos, y con el sueño casi utópico de luchar por puestos de Conference League, ahora a 11 puntos.

Arrasate anunció algún cambio en su once. El primero, y más sensible, será obligado, ya que Lucas Torró no estará por sanción, un jugador sin sustituto natural en la plantilla, por lo que su baja podría provocar un cambio en el dibujo. Lo que es innegociable para el técnico es la columna vertebral del equipo, por lo que parece que Herrera, David García, Moncayola, Rubén García y Budimir podría iniciar el partido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Moncayola, Brasanac, Rubén García, Roberto Torres; Budimir y 'Chimy' Ávila.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 21.30/Movistar LaLiga.