El trofeo de campeones del mundo viaja en Metro de Madrid hasta el Hospital público Niño Jesús

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, con la Copa del Mundo de fútbol en Metro de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo que conquistó la selección española de fútbol este verano en Estados Unidos viajó este lunes en Metro de Madrid desde la estación de Sol hasta el Hospital público Niño Jesús para acercar el trofeo a los niños ingresados, a sus familiares y a profesionales de este centro sanitario, según un comunicado.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Así, el trofeo fue portado por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, que se desplazó en la línea 2 de Metro hasta Príncipe de Vergara. Ahí hizo trasbordo a la línea 9 para finalizar en la estación de Ibiza.

Tras el recorrido, de apenas 20 minutos, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, recibió la Copa del Mundo en el Hospital Niño Jesús, donde un centenar de niños y sus familiares abarrotaron su teatro infantil para presenciar en persona el trofeo de campeones del mundo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este domingo la exposición itinerante 'Reyes de mundo', dedicada al triunfo de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del pasado verano, que recaló este pasado fin de semana en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de la capital.