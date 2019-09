Tuchel: "¿Neymar? Tal vez deberías hablar con Leonardo"

Publicado 24/08/2019 17:40:36 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, descartó la participación de Neymar Jr este domingo ante el Toulouse en la tercera jornada de Liga porque "no ha aclarado su situación" y cuestionado por su futuro envió la pelota al tejado de Leonador, director deportivo del club parisino.

Tuchel parece bastante cansado entre tanta pregunta de Neymar. Este sábado, en la previa al partido liguero. "Su situación no está clara, puede ser mañana, quien sabe. Pero hoy no está claro, puede ser mañana. Tal vez deberías hablar con Leonardo", indicó el técnico alemán.

"Neymar está mejorando cada vez mejor físicamente, ha ganado capacidad y ha tenido una buena semana con todo el equipo, con entrega e intensidad", manifestó Tuchel, cuyo equipo busca la segunda victoria tras el tropiezo ante el Rennes (2-1) de la pasada jornada.

Insistido por el brasileño, ex del Barcelona, el preparador de los parisinos reiteró que no volver a jugar con el PSG "si no se aclara su futuro". Neymar se recupera de una lesión sufrida en la víspera de la pasada Copa América y apenas ha podido jugar en lo que va de 2019.

El FC Barcelona habría intentado su vuelta a través de una cesión y un acuerdo de compra el próximo verano y el club dirigido por Al-Khelaifi ha rechazado esta opción. El Real Madrid podría estar esperando su momento para interrumpir en la operación, aunque el deseo del futbolista es regresar a la Ciudad Condal.