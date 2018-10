Usain Bolt rechaza la oferta para jugar en el Valletta maltés

Publicado 18/10/2018 12:38:21 CET

LONDRES, 18 Oct. (Reuters/EP) -

El exatleta jamaicano y ocho veces campeón olímpico, Usain Bolt, ha declinado la oferta que le realizó el Valletta FC maltés para incorporarle a su plantilla, según confirmó el agente del caribeño, actualmente enrolando en el Central Coast Mariners australiano con el que tiene previsto debutar este sábado.

Bolt, de 32 años, está buscando labrarse una carrera en el fútbol, un año después de despedirse del atletismo, el deporte que le dio la fama, y los dos goles que anotó la semana pasada en un amistoso con su equipo le han reforzado de cara a ganarse su primer contrato oficial.

El Valletta, actual tercer clasificado en su país y campeón el año pasado, espera poder convencer a 'Rayo' para incorporarle a su equipo y que disputase ya la Supercopa del país ante el Balzan del próximo mes, pero la isla europea no será el destino del plusmarquista mundial de 100 y 200 metros.

"Usain no desea perseguir esta oportunidad en Malta. Hay mucho interés en el fútbol que juega Usain y con regularidad recibimos ofertas similares", señaló Ricky Sims, agente del ocho veces campeón olímpico a la cadena 'ESPN'.

Por su parte, desde el club maltés, su CEO Ghasston Slimen deseó "todo lo mejor en su carrera deportiva" al jamaicano. "Nuestra oferta estará siempre sobre la mesa", advirtió igualmente a 'ESPN'.

Los Mariners comienzan este domingo su andadura en la A-League ante el Brisbane Roar FC y Bolt intentará hacerse con un puesto en el once titular de Mike Mulvey, el cual dejó claro que no está "interesado" en el asunto del posible contrato del mítico velocista. "Está genial con los chicos y me alegré por él la pasada semana cuando marcó los dos goles, pero seguimos adelante", zanjó.