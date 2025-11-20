Valencia CF y Levante UD visibilizarán en el derbi liguero a niños vinculados con sus fundaciones. - LALIGA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas de Valencia CF y Levante UD, en los prolegómenos de su derbi durante la jornada 13 de LaLiga EA Sports, saltarán al campo de Mestalla este viernes acompañados de niños vinculados a sus fundaciones como parte de una campaña de BKT, empresa multinacional de neumáticos.

BKT, patrocinador oficial de LaLiga en España y LATAM, ha promovido esta acción de "responsabilidad social corporativa" para "una imagen cargada de simbolismo" y que "refleja el espíritu de inclusión, superación y comunidad", según indicó LaLiga este jueves en una nota.

"Fundació VCF ha escogido a 11 niños para que salten al campo con sus jugadores pertenecientes al programa 'Escoles Blanquinegres' y afectados por la DANA, justo semanas después del aniversario de la catástrofe. Por su parte, Fundación Levante UD dará la oportunidad a once niños con discapacidad intelectual para que salten al campo de la mano de sus ídolos", precisó LaLiga en su comunicado de prensa.

Además, los niños participaron este mismo jueves en un curso "de convivencia, fútbol y sorpresas" --según la nota-- con presencia de Miguel Tendillo, leyenda del Valencia CF, y Héctor Rodas, leyenda del Levante UD. Al finalizar dicha jornada, BKT y LaLiga entregaron regalos personalizados a cada niño participante.

"Con esta iniciativa, BKT y LaLiga refuerzan su compromiso con el entorno social del fútbol, demostrando que el deporte puede ser un vehículo de transformación y de impacto positivo en las comunidades", concluyó LaLiga en su texto de prensa.