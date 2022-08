El Valladolid vive un estreno de nivel ante el Villarreal y Celta y Espanyol examinan sus dudas

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid arranca su andadura en Primera División este sábado (19.00 horas) en casa ante un peligroso Villarreal sin apenas refuerzos, mientras que el Celta recibe al Espanyol en Balaídos (17.00) en un duelo en el que ambos conjuntos enfrentarán sus respectivos proyectos, con ciertas dudas tras la preparación, para afrontar una nueva temporada.

Este sábado, el Valladolid da el pistoletazo de salida a su 46ª campaña en Primera, tras su descenso tras la 2020-2021. Y lo hará ante un Villarreal ambicioso después de la buena campaña que cuajó el curso pasado, sobre todo en Europa, alcanzando las semifinales de Champions.

Un hueso duro de roer para los de Pacheta, que deberán escudarse en el equilibrio y la solvencia que les dará Zorrilla, algo desamparados por la baja sensible del delantero Shon Weissman, uno de los héroes del ascenso con sus 20 goles ligueros, que no volverá al menos hasta septiembre. Sin embargo, el técnico se mostró "muy ilusionado y expectante" por el estreno. "El Villarreal es un gran equipo, aunque también con grietas", comentó sobre su rival, al que no gana en casa desde 2014.

Sergio León o Sekou Gassama pelearán por sustituir a Weissman, con Gonzalo Plata, que se perdió algún compromiso de pretemporada, como gran referencia ofensiva ante el Villarreal. Con el anuncio este viernes de Mickael Malsa como último refuerzo, el once presenta otras dudas, como si Asenjo será titular en detrimento de Masip. En la zaga con el único lateral derecho Luis Pérez como único fijo, Joaquí y Javi Sánchez pelearán por un puesto. Aguado, Roque Mesa e Iván Sánchez formarían en la medular.

Por su parte, el Villarreal inicia este sábado una temporada de consolidación tras el gran curso que realizó la pasada temporada. Así, el reto será mayúsculo si quieren igualar, o incluso mejorar, el listón mostrado en la 21-22. Sin apenas refuerzos en lo que va de verano, y a la espera de cerrar fichajes, los de Castellón se resguardarán en la receta del año pasado, con los goles de Gerard Moreno, el equilibrio de Parejo y la esperanza de que surja nuevo talento de la cantera 'groguet'.

Y una de las asignaturas pendientes será la versión como visitante del 'Submarino Amarillo', ya que el curso pasado firmó uno de los peores registros fuera de casa. Además, el técnico vasco deberá luchar también contra la estadística, ya que no vence en la primera jornada de LaLiga Santander desde 2011, cuando venció 4-3 al Racing Club con el Valencia. Emery no podrá contar con Danjuma -máximo goleador del equipo el año pasado con 16 dianas-, Trigueros y Femenía, fichaje de este mercado estival.

CELTA Y ESPANYOL ALZAN SU TELÓN LIGUERO EN UN DUELO CON DUDAS

El primer partido de la jornada del sábado será el Celta-Espanyol, un duelo en el que ambos conjuntos examinarán sus respectivas dudas tras la preparación, de la que ninguno de los dos sale contento. Los gallegos llegan al inicio liguero sin triunfos en la pretemporada salvo el del Memorial Quinocho, donde golearon por 6-0 al Al Shabab saudí con un Aspas que sigue siendo el mejor.

El conjunto celeste, que terminó en mitad de tabla el curso pasado, afronta esta nueva temporada con el objetivo de estar en la terna de candidatos a Europa. Así, se han reforzado con ocho futbolistas -Carles Pérez, Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Marchesín, Mingueza y Paciencia-, además de la renovación de Iago Aspas.

Por su parte, el equipo catalán solo sumó dos victorias en sus seis tests veraniegos. Diego Martínez se estrena en partido oficial en el banquillo 'perico' y dejó claro en la previa que pelearán "hasta el final" por los objetivos, como si "de una cuestión de fe" se tratase.

El Espanyol no lleva sin ganar en Balaídos desde la temporada 2006/07. Con todo el ruido que rodea a 'RDT', la gran esperanza blanquiazul será Joselu. Los recién llegados Vilhena, Expósito, Lecomte, Vinicius o Brian Oliván podrían tener su oportunidad.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 1 DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 13 de agosto.

Celta - Espanyol. Ortiz Arias (C.Madrileño) 17.00.

Real Valladolid - Villarreal. Melero López (C.Andaluz) 19.00.

Barcelona - Rayo Vallecano. Hernández Hernández (C.Canario) 21.00.

-Domingo 14.

Cádiz - Real Sociedad. Díaz de Mera Escuderos (C. C.Manchego) 17.30.

Valencia - Girona. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 19.30.

Almeria - Real Madrid. Martínez Munuera (C. Valenciano) 22.00.

-Lunes 15.

Athletic Club - Mallorca. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 17.30.

Getafe - Atlético de Madrid. Sánchez Martínez (C. Murciano) 19.30.

Real Betis - Elche. Cuadra Fernández (C. Balear) 21.30.