Valverde: "El Atlético viene de remontar un 4-2 y eso te alimenta de confianza"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que este sábado espera "al mejor Atlético" en el Riyadh Air Metropolitano porque está "en un gran momento de la temporada", y no cree que le afecten sus eliminatorias de Liga de Campeones ante el Real Madrid y de Copa del Rey ante el FC Barcelona, además de afirmar que el hecho de haber igualado un partido que perdía por 4-2 ante los azulgranas le "alimenta de confianza".

"Es un equipo que está habituado a jugar partidos fuertes durante todo el año y durante muchas temporadas. Están en un buen momento de forma y ellos lo saben; vienen de haber remontado un 4-2 adverso en el campo del Barcelona, y todo eso te alimenta de confianza. Espero al mejor Atlético porque está en un gran momento de la temporada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó también que es "un equipo muy potente en casa". "No ha perdido esta temporada ningún partido. Tenemos que hacer un partido perfecto en todos los sentidos. Ellos se manejan con muchas claves, tienen un buen juego de ataque, a nivel combinativo, jugadores que van bien al espacio, cuando tienen que defender son el equipo menos goleado de la categoría... Es el equipo que más puntos ha sacado en los últimos 15 minutos. Son candidatos a muchas cosas, candidatos a ganar LaLiga, candidatos a poder ganar la Champions... Mañana tenemos un gran reto por delante", apuntó.

También resaltó que el conjunto de Diego Pablo Simeone es "un equipo enormemente competitivo desde el que empieza el partido hasta que termina". "Hay que estar con mucho ojo con ellos, porque generalmente tienen una muy buena entrada al partido, y luego tiene una salida espectacular, eso no es casualidad. Puede ser que un día remontes y te lleves tres puntos, pero cuando sucede un día y otro también, y ves que cuando el rival está cansado empiezan a separarse un poco ellos y mantienen el ritmo y van a por ellos, eso es por algo", subrayó.

"Encima les da un punto de confianza; saben que en los últimos 10 minutos son un equipo fortísimo. Hay que tener cuidado, estar siempre alerta, empezar muy bien, terminar muy bien y durante el partido igual, no puedes tener ningún error porque ellos te lo hacen pagar muy caro", dijo, aunque no quiso opinar sobre si tienen la mejor plantilla del campeonato. "La mejor plantilla la tendrá el equipo que gane LaLiga, pero desde luego es una plantilla para pelear por muchas cosas, porque lo está demostrando cada año", indicó.

El técnico del cuadro vasco cree que tampoco es trascendental si su rival arranca con Julián Álvarez o con Alexander Sorloth. "Aunque no salgan de entrada Julián Álvarez o Correa, sabemos que durante el partido van a entrar, o Sorloth. Son resolutivos. Tienen un equipo largo y con suficientes nombres como para poder hacer muchos onces competitivos", expresó.

Por otra parte, el 'Txingurri' tampoco quiso hablar de si su equipo es candidato al título de LaLiga. "Nosotros siempre pensamos en adelantar al que está delante y que no nos adelante el que viene detrás. Intentaremos ir paso a paso y acercarnos al que tenemos delante, que en este caso es el Atlético, y que el Villarreal no nos coja. Esto es largo", expuso.

"Ilusionarse con las cosas siempre está bien. Si la gente se ilusiona con que podamos ganar LaLiga... No les puedo decir nada, yo estoy sólo ocupándome de ganar mañana; si ganas mañana, los tienes muy cerca, y si no, los tienes muy lejos", continuó, antes de valorar la trayectoria de los equipos españoles en Europa. "Que los equipos de LaLiga lleguen lejos, es bueno para todos. Que un equipo de LaLiga llegue a la final de Champions redunda en beneficio de todos, igual que que haya otros en Europa League o en Conference League. De hecho, hay una plaza más, y eso es un triunfo del fútbol de aquí", señaló.

En otro orden de cosas, confirmó que Oihan Sancet no llegará a tiempo para el encuentro. "Se está recuperando. Generalmente, los que están lesionados siempre tienen que pasar más tiempo con los fisios, con ejercicios de recuperación, y está en ese proceso. Para mañana no está disponible", desveló. "Cuando hay situaciones de estas siempre hay pequeños desequilibrios que muscularmente te pueden afectar: proteges a la hora de correr algún músculo y se le ha podido sobrecargar. A ver si no es mucho y lo podemos recuperar pronto", añadió.

Sin embargo, no desveló si estará disponible para el duelo de Liga Europa ante la Roma. "No lo sé. Me encantaría que estuviera, pero tampoco vamos a correr ningún riesgo con un jugador que en un momento determinado pueda volver a lesionarse; entonces sí que ya estaríamos actuando mal. Vamos a ver si lo podemos recuperar con garantías", manifestó.

Por último, Valverde informó de que Yuri Berchiche entrenó al margen porque estaba "con gripe", un proceso que ya atravesó un Nico Williams que está recuperado, y no aseguró que vaya a haber rotaciones. "Venimos de una semana limpia, luego tenemos cinco días. Creo que tenemos espacio suficiente como para poder recuperar. Lo valoraremos en función de cómo estén los jugadores", finalizó.