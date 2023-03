Valverde: "No veo al Barça muy metido atrás, siempre tiene argumentos ofensivos"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que "no" ve al FC Barcelona, al que se enfrentan este domingo en San Mamés, "muy metido atrás" a pesar de no haber conseguido "resultados muy abultados", y cree que tiene "argumentos ofensivos" de sobra para dominar.

"Tienen muy buenos defensas, no le veo muy metido atrás. Cuando tienen que defender lo hacen bien, pero deciden un partido contra el Villarreal en el que roban en la salida de juego, también roban al Madrid en un saque de banda en su propio campo y le hacen el gol... Es un equipo que aprieta mucho, que físicamente es fuerte y que siempre tiene argumentos ofensivos, y a eso le añaden un gran nivel defensivo. Quizás no están consiguiendo resultados muy abultados, pero siempre es mejor un 1-0 que un 0-1", declaró en rueda de prensa.

Además, no cree que el 'caso Negreira' y los últimos movimientos de la Fiscalía vayan a afectar a los jugadores en el campo. "No les veo muy afectados en LaLiga, van los primeros destacados y son los máximos candidatos a ganar", dijo. "En los grandes equipos siempre hay mucho lío alrededor. Nosotros nos tenemos que centrar en lo exclusivamente deportivo, somos deportistas. Lo que ganamos lo conseguimos en el campo y lo que perdemos, lo perdemos en el campo", añadió.

También rechazó hablar de una posible iniciativa de las peñas en el minuto 30, en el que se ha planeado lanzar billetes de color azulgrana. "La gente es libre de expresarse como crea conveniente. Nosotros nos centramos exclusivamente en lo que pasa en el terreno de juego, el fútbol está ahí. Sé que el fútbol es un gran espectáculo y hay muchas cosas alrededor, hay cosas que pertenecen al juego y otras vertientes. Nosotros queremos que la gente esté con nosotros, que nos anime y que vayamos a por el partido", subrayó.

El técnico vasco, que confirmó que todavía no podrá contar con Unai Simón, reconoció que están "necesitados de una victoria" en LaLiga Santander. "¿Quién no lo está? Hay una gran igualdad en la competición y nos llega el líder destacado. Es un partido complicado, pero tenemos la ilusión de poder ganar mañana", aseguró. "Es una Liga en la que hay un grupo en el que no hay muchas diferencias, todo está muy comprimido. A estas alturas de otras temporadas todo estaba más definido. Tanto Madrid como Barça están bastante arriba y el resto estamos tratando de colocarnos", continuó.

Por último, Valverde explicó que la presión alta del equipo "ha dado buenos y malos resultados" ante el conjunto culé. "Hemos ganado apretando arriba y nos han ganado bastantes veces; ellos tienen capacidad para salvar esa presión, ya nos ocurrió en el partido de la primera vuelta. Hay que calibrar el riesgo y ver dónde les puedes hacer daño. Es una de nuestras armas y queremos hacerlo bien, pero no queremos que nos vengan con todo el campo abierto con esos jugadores que tienen", concluyó.