Valverde, sobre si el 'caso Dembélé' está cerrado: "No lo sé, tenemos entrenamiento mañana"

Publicado 12/12/2018 0:15:35 CET

"La cosa es que Dembélé nos dé alegrías mientras esté aquí"

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado tras empatar contra el Tottenham Hotspur (1-1) en el Camp Nou con un gran gol de Ousmane Dembélé que no sabe si el 'caso Dembélé' está cerrado o no, tras llegar tarde a dos entrenamientos y provocar una situación que debe ser solucionada a nivel "interno".

"No lo sé, puedes hacer lo que quieras. Nosotros tenemos entrenamiento mañana", aseguró Valverde al ser preguntado por si se podía cerrar el caso del francés, justo antes de empezar a reír e irse para poner fin a la rueda de prensa posterior al último duelo en la Liga de Campeones.

Previamente, celebró el "gran gol" marcado por Dembélé, en una muestra de velocidad, talento y temple. "Ha hecho un gran gol, que está al alcance de jugadores con el talento que tiene él", manifestó.

"Según iba pasando el partido se ha ido cansando un poco más, estamos contentos con él. Ya dije que intentaríamos resolverlo de manera interna, la cosa es que él nos dé alegrías mientras esté aquí", comentó al respecto de esa solución que deberán encontrar, para evitar que vuelve a llegar tarde o no presentarse a un entrenamiento.

Tampoco está preocupado por el hecho de que este caso saliera a la luz, y no se quedara puertas adentro en el club. "No me preocupo demasiado de esas cosas. Soy partidario de las cosas que ocurran en el vestuario se resuelvan internamente, no tienen por qué salir de nuestros muros. Pero sabemos cómo son las cosas. Algunas cosas que se dicen se acercan a la realidad, otras no tanto", señaló.

Sobre el partido, en el que el Barça no se jugaba nada, y el Tottenham una clasificación que logró con el postrero gol de Lucas Moura, celebró haber controlad el prmier tiempo. "El gol de Dembélé nos ha tranquilizado mucho, y no hemos pasado muchos apuros aunque recuerdo una parada de Jasper a tiro de Son", recordó.

"En la segunda parte imaginábamos que se nos iban a tirar encima, estaban obligados. Nos ha faltado tranquilidad para tener el balón, nos ha costado sacar el juego desde atrás", apeló.

Y es que el Tottenham fue a más, pues necesitaban el gol para estar en los octavos de final. "Ellos arriesgaban mucho más, dejaban a dos delanteros más el mediapunta descolgados, cada vez que nos robaban parecía que el partido tenía una doble dirección. Ahí no hemos estado tan bien como nos gustaría", reconoció.

"Le doy un valor altísimo a ser primero, cuando salen los grupos uno mira los complicados y el nuestro era el segundo o igualado con el primero más complicado. Habernos clasificado a falta de dos jornadas dice mucho, es cumplir un objetivo más y ahora a esperar", comentó sobre el buen hacer del equipo en esta fase de grupos.

En cuanto a que Messi jugara una media hora, fue claro. "Es mejor que Messi juegue un rato, que esté en movimiento. A él le gusta, a nosotros también y al público ni te cuento. Hay jugadores como Alba o Piqué que van jugando regularmente y descansan menos, y queríamos ver a otros jugadores en situaciones difíciles, como Miranda o Aleñá. Ver la respuesta de Cillessen, increíble, o la de Vermaelen, o ver recuperados a Arthur o Munir", comentó sobre los cambios en el once y en el equipo de esta noche.

"Tenemos la suerte de contar con dos grandes porteros, gestionar eso a veces no es fácil. Queremos que Jasper esté contento, dentro de que no está jugando habitualmente. Pero Marc refuerza la condición de primer portero porque hace grandes partidos, Jasper también lo demuestra. Lejos de ser un problema, es una suerte", aseguró sobre el binomio Ter Stegen-Cillessen, tras el partidazo del holandés esta noche.