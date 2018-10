Valverde: "Si queremos ganar la 'Champions' tenemos que ganar LaLiga"

Publicado 06/10/2018 17:42:25 CET

"La victoria en Londres no cambia mi plan para Mestalla"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, recordó la importancia de seguir creciendo en el Campeonato Nacional de Liga para tener opciones en la 'Champions', antes de enfrentarse al Valencia este domingo en Mestalla (20.45 horas) con el mismo plan de Londres, donde acabaron con el Tottenham con autoridad (2-4).

"La victoria en Londres no cambia mi plan para Mestalla. Ahora es otro desafío, pero el plan es el mismo. Sabemos el tipo de partido que nos vamos a enfrentar y el ambiente, pero yo ya contaba con eso independientemente de lo del otro día. El fútbol no son matemáticas, al final somos los mismos y no hay tanto cambio", indicó Valverde.

"Nuestra respuesta siempre es la misma, la de querer ganar un partido y la de imponer nuestro juego. El planteamiento siempre es parecido. No se cambia todo de un día para otro", incidió al respecto el técnico culé, que no quiso dar pistas sobre el once inicial de este domingo.

"Lo sé, pero no lo voy a decir. El sistema que más me gusta es con el que ganamos. Ninguno me garantiza que voy a ganar. Está bien, pero en el fondo siempre jugamos igual. Tenemos que meter gente por dentro para dominar el partido. Somos un equipo con un buen juego interior y lo tenemos que seguir teniendo", manifestó.

Preguntado por el Valencia, el 'Txingurri' reconoció que "no ha empezado con los mismos resultados de la temporada anterior, pero mantiene sus señas de identidad muy claras". Es un equipo que está en 'Champions' por algo. Nos jugamos este domingo un partido de nivel. Un partido clásico de la liga. Además, históricamente no es fácil jugar allí. Habrá buena carga emocional, son duros y difíciles. Juegan la 'Champions' con todo merecimiento. Es de los partidos que sabes que te las estás jugando".

Valverde, que fue cuestionado en varias ocasiones por el once de Wembley y la importancia de la Liga de Campeones, negó que puedan ganar la Copa de Europa sin ganar el campeonato doméstico. "No es posible centrarse sólo en una cosa. Hay que repasar la hemeroteca, echar la vista atrás para ver cómo es esto. Sabemos lo que nos va en esta competición. Históricamente, si queremos ganar la 'Champions' tenemos que ganar la Liga. Es lo que queremos, pero es difícil", indicó.

Por su parte, Valverde fue contestando una a una todas las preguntas sobre jugadores en concreto. Defendió a Arthur porque les da "cosas diferentes" y es "muy específico". "Nos da posesión y control del juego", dijo antes de explicar que deberán "valorar" el estado físico de Luis Suárez antes de tomar una decisión para este domingo.

"VEO A MESSI PARECIDO EN TODOS LOS PARTIDOS"

En relación a Messi, el entrenador del Barça dijo que le ve "parecido en todos los partidos". "En cuanto a las ganas que tiene, son parecidos, quizá un poco más altos en la 'Champions', pero porque el ritmo fue trepidante ante el Tottenham y eso se nota en los datos físicos. Pero a Leo le veo mentalizado para todo. Para 'Champions' y para LaLiga", añadió.

Zanjó su rueda de prensa diciendo que Arturo Vidal no le dijo que estaba "enfadado" pese a su publicación en las redes sociales. "A lo mejor ha tenido un accidente doméstico y fue por eso. No lo sé. A mí, Arturo no me ha dicho nada", al igual que Dembélé, que tiene un "enorme talento" y que no olvide "jugar de titular en este equipo no es fácil y él ya lo ha hecho", finalizó.