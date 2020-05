Vicky Losada: "A quien nos compara con Tercera, le digo que tenemos todo para ser profesionales"

Sobre el título de la Primera Iberdrola: "Que volviera la Liga a casa era necesario para el proyecto del Barça"

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça femenino Vicky Losada ha asegurado que la Primera Iberdrola tiene "todos los requisitos" necesarios para poder ser considerada ya mismo una liga profesional, y ha dado todo el merecimiento a haber conseguido un título pese a no completarse toda la competición y por el que su equipo luchó "desde el primer día" por la obligación de recuperarlo tras tres años de dominio del Atlético de Madrid.

"Creo que se están consiguiendo muchas cosas buenas en el fútbol femenino. Esta situación ha puesto sobre la mesa la necesidad que nuestra liga se profesionalice. A quienes nos comparan con un Tercera, diría que tenemos 'Champions', fechas FIFA y la Copa de la Reina. Tenemos todos los requisitos para que nuestra Liga sea profesional. Estamos mostrando que el fútbol femenino está aquí y está creciendo, sería un paso de gigante necesario", aseguró.

La RFEF decidió hace unas semanas que, entre otras competiciones, la Primera Ibedrola, al tener un formato único de Liga Regular, se diese por concluida sin descensos y proclamando campeón al FC Barcelona, una decisión criticada por parte de algunas futbolistas, agraviadas por los que sí tendrán la opción de seguir jugando.

Losada, que participó en una videoconferencia sobre la dieta en el fútbol femenino durante y después del confinamiento por coronavirus, junto a la doctora especialista en nutrición Nieves Palacios y organizada por 'American Pistachio Growers', dejó claro también que eran justas acreedoras del título liguero tras la suspensión de la competición en la que tenían nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid

"En la situación previa al coronavirus, estábamos haciendo una temporada espectacular. Demostramos desde el primer partido que íbamos a por la Liga. Queríamos acabar los ocho partidos que quedaban, la RFEF tomó una decisión que beneficia a algunos, a otros no, pero nos sentimos justas vencedoras porque hemos demostrado que éramos superiores, aunque lo ideal hubiese sido terminar", apeló.

Además, en lo personal y para su club, esta Liga tiene mucha importancia. "Que volviera la Liga a casa era necesario para el proyecto del club y estamos muy contentas. Una situación complicada que no nos debe quitar mérito al trabajo hecho del año", reconoció la centrocampista internacional española.

Por otro lado, la temporada no ha terminado ya que siguen vivas, en octavos de final, de una Liga de Campeones que la UEFA sí pretende terminar, aunque todavía está por confirmar cuándo, dónde y con qué formato. "Estamos esperando que lo confirmen. Parece que deben decidir si es en una semana, en un único lugar. Nosotras nos tenemos que seguir preparando. Somos diferentes equipos de diferentes países, con diferentes normativas, y es todo una incógnita. Nuestro trabajo es estar en forma", remarcó.

De momento, a falta de noticias oficiales de la UEFA, el equipo femenino del Barça sigue sin poder entrenar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a diferencia del equipo masculino o del de baloncesto. "El club está trabajando para que podamos entrenar cuanto antes, pero no tenemos partidos oficiales pronto a diferencia del fútbol, baloncesto o fútbol sala", indicó.

"DUDO MUCHO QUE PODAMOS JUGAR AMISTOSOS"

"Hasta agosto-septiembre no tendremos la 'Champions'. Ojalá podamos volver, porque no es lo mismo entrenar en casa y queremos disfrutar de volver al césped", se sinceró la jugadora catalana

Una 'Champions' a la que llegarán sin haber podido jugar un partido en meses. "Los otros equipos estarán en la misma situación, la única Liga que se jugará es la alemana, pero se irán de vacaciones. Dudo mucho que con el coronavirus podamos jugar amistosos, es improbable. Estaremos en las mismas condiciones. No es lo mejor para el futbolista, en el otro día en la Bundesliga ya cayeron lesionados algunos jugadores", avisó.

En cuanto a cómo afrontó el confinamiento en materia de nutrición, Losada reconoció que fue "más difícil". "Te rompen la rutina, no sabes cómo afrontar la situación. En las primeras semanas quería ir a la nevera, no hacía el mismo ejercicio que cuando iba a entrenar. He cogido kilos. Tienes que reinventarte, pensar que no quemas tantas calorías y rebajar comidas. Comer más veces pero menos cantidad. Ahora lo afrontamos con una energía mucho más positiva", señaló.

Por su parte, la doctora Nieves Palacios, especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina de la Educación Física y el Deporte, explicó que el coronavirus tuvo un gran impacto en los deportistas.

"Los deportistas se quedaron confinados y tuvieron que cambiar toda la rutina de entrenamiento. Cambiar la manera y la intensidad del entrenamiento conlleva cambiar la alimentación. Hay que adaptar y disminuir las calorías para evitar un cambio en el peso. Dimos una serie de consejos adaptados a estos momentos de confinamiento", apuntó.