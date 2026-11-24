Los jugadores del Villarreal Pape Gueye, Alberto Moleiro, Santiago Mouriño y Carlos Romero, en el encuentro ante el Getafe CF en La Cerámica. - Jordi Canto / Zuma Press / Europa Press

El Villarreal urge una reacción para reengancharse en Champions

Los 'groguets' necesitan olvidar en Praga el batacazo ante el PSG para luchar hasta el final por los 'playoffs'

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este miércoles (18.45 horas) al Slavia Praga checo en encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027, con la necesidad de sumar tres puntos para reengancharse a la pelea por el 'playoff' y olvidar el batacazo ante el campeón Paris Saint-Germain, mientras que su rival también busca una victoria que les permita creer en sus opciones.

Los de Íñigo Pérez están obligados a reaccionar tras la contundente goleada (0-6) que recibió por parte del PSG en la cuarta jornada, un resultado que les dejó con tres puntos en la tabla, fuera de los puestos del duro 'playoff'. También antes del parón internacional, supieron desquitarse ante el Getafe CF (2-0), y ya en la vuelta al trabajo dejaron buenas sensaciones ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, aunque desperdiciaron una renta de dos goles para caer finalmente por 3-2 tras ser desarbolados en la segunda mitad.

Ahora llega un reto importante: ganar fuera de casa por primera vez esta temporada en Champions y romper una dinámica de siete derrotas seguidas como visitante en la máxima competición continental. Los del técnico navarro perdieron por la mínima sus dos últimos compromisos lejos de Villarreal en esta Liga de Campeones en Dortmund y Liverpool, por lo que quieren desquitarse y empezar con buen pie una serie de tres encuentros a domicilio entre Liga, Europa y Copa del Rey -no volverán a La Cerámica hasta el 5 de diciembre-.

A todo esto se añade las condiciones en Praga para el encuentro, con temperaturas que podrían ser bajo cero durante el partido, además de un Fortuna Arena en el que los checos sólo han perdido un encuentro en su Liga en todo 2026. Aunque el rival del 'Submarino Amarillo' presenta dos caras muy diferenciadas.

El equipo entrenado por Jindrich Trpisovsky es líder con autoridad en a nivel doméstico, todavía invicto tras 15 jornadas y con 8 puntos de margen sobre el segundo, además de 38 goles a favor y sólo 8 encajados, por encima del Slovan Liberec. Pero en Champions marchan antepenúltimos con un único punto en cuatro compromisos, gracias a un empate a domicilio ante el Fenerbahçe (2-2), mientras cayó frente al Lens (2-3), el Sabah (2-0) y el Arsenal (1-2).

Y es que el conjunto checo acumula 19 años sin ganar en la Champions. La última -y única- victoria del Slavia Praga en estos lares fue fue el 19 de septiembre de 2007, cuando se impuso por 2-1 al Steaua de Bucarest, en la primera jornada de la fase de grupos de la edición 2007-2008.

En el apartado de bajas, Iñigo Pérez no podrá contar con Nathan Saliba, Juan Foyth e Ilias Akhomach, mientras que podría recuperar a Gerard Moreno, que entrenó en la previa. En el once inicial, Carlos Maciá y Santi Comesaña parecen pugnar por ser el acompañante de Pape Gueye en el doble pivote, mientras Pau Navarro, sancionado en Liga, podría ser de la partida, y Georges Mikautadze parte con ventaja como referencia ofensiva.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SLAVIA PRAGA: Markovic; Holes, Zima, N'Guessan; Vlcek, Sadílek, Nowak, Jurásek; Ayaosi, Suleiman; y Chytil.

VILLARREAL: Gulácsi; Freeman, Mouriño, Renato Veiga, Romero; Buchanan, Macià, Gueye, Moleiro; Oluwaseyi y Mikautadze.

--ÁRBITRO: Rade Obrenovic (SLO).

--ESTADIO: Fortuna Arena.

--HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones 3.