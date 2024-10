Vinícius: "Lo haré 10 veces si es necesario, no están preparados"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr., que este lunes ha quedado segundo en la clasificación del Balón de Oro 2024 y que no ha asistido a la gala en París, ha publicado un enigmático mensaje en redes sociales, en que el que afirmaba que los que otorgan el premio "no" están "preparados".

"Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados", señaló en su cuenta oficial de la red social X. La jornada estuvo marcada por la polémica, después de que la expedición al completo del Real Madrid, que tenía previsto viajar a la capital francesa, decidiese no tomar el avión al enterarse supuestamente de que finalmente Vinícius no sería el agraciado esta noche. Nadie del club blanco estuvo presente en la gala de la ciudad parisina.

Finalmente, el centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández se alzó con el Balón de Oro 2024 como mejor futbolista del curso pasado, un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador español masculino capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez, que lo logró en 1960.

Tras conocerse el fallo del jurado, varios compañeros de Vinícius dieron su apoyo al brasileño. El centrocampista Eduardo Camavinga, por ejemplo, se mostró en contra de "la política del fútbol". "Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano", escribió en X.

"¡Eres el mejor y eso nadie te lo puede quitar! ¡Es el mejor!", apuntó Éder Militao. Además, el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, aprovechó un mensaje de agradecimiento de su premio como mejor entrenador para apoyar a Vinícius. "Quiero agradecer el premio a mi familia, a mi presidente, a mi club y a mis jugadores, sobre todo a Vini y a Carvajal", apuntó.