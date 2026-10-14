Vinícius, sancionado con cuatro partidos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr recibió este miércoles una sanción de cuatro partidos sin poder jugar en LaLiga EA Sports, impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de su roja contra el Villarreal, en una resolución que recoge también las sanciones al Rayo Vallecano tras la suspensión este sábado de su encuentro en casa.

El jugador brasileño fue expulsado en el minuto 73 del duelo en el Santiago Bernabéu este sábado por agarrar del pelo a Renato Veiga, una acción que además le costó el gol que había marcado en esa misma jugada. 'Vini' protestó mucho la decisión de Díaz de Mera Escuderos, motivo por el cual recibió una sanción mayor.

El Comité explicó una primera pena de dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido", según el artículo 130.2 del Código Disciplinario. Además, otros dos partidos en aplicación del artículo 127, "por protestas al árbitro".

De esta forma, Vinícius, expulsado cuando llevaba 20 minutos en el campo, marcó pero antes salió en la carrera tirando del pelo a Veiga, se perderá los próximos cuatro partidos del Madrid: Sevilla, FC Barcelona, Racing y Valencia. El brasileño volvería dentro de un mes, en la jornada 13 de la Liga el 22 de noviembre.

Por otro lado, el Comité de Disciplina aceptó las alegaciones del Madrid en el caso de la amarilla a Ibrahima Konaté en el mismo partido de la octava jornada de Liga, la cual le fue retirada por no apreciar contacto con el rival.

Además, el Comité cargó contra el Rayo como "responsable de una infracción grave de alteración del orden del encuentro", después del reiterado lanzamiento de objetos, aviones de papel, pelotas y botellas, al césped de Vallecas, lo cual costó la suspensión del partido de la octava jornada contra el Athletic Club este sábado.

El órgano disciplinario no aceptó las alegaciones del club madrileño y le impuso una multa de 6.000 euros más la clausura parcial de sus instalaciones deportivas por un partido, limitada al "fondo situado sobre la zona de vestuarios". "Se requiere al citado club para que, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución dictada, en el plazo de 24 horas, comunique a este Comité los sectores que conforman el 'fondo situado sobre la zona de vestuarios' desde los que se produjeron los lanzamientos", dice.

Además, el Rayo queda apercibido "de la clausura total de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia, de conformidad con el referido artículo 107.1 del Código Disciplinario".