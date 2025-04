Virgil van Dijk también renueva con el Liverpool

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista neerlandés Virgil van Dijk, de 33 años, ha firmado un nuevo contrato con el Liverpool FC para extender su etapa como central 'red' más allá de esta temporada 2024/25, uniéndose a una lista de renovaciones donde destacó recientemente el delantero egipcio Mohamed Salah.

"El capitán firmó el acuerdo para asegurar que su asociación con los 'reds' continuará en las próximas campañas, casi siete años y medio después de su llegada inicial a Anfield", señaló el Liverpool este jueves en su página web, pero sin aclarar el alargue de la renovación.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso", declaró Van Dijk a los medios oficiales del club. "Sin duda, siento muchísimas emociones al hablar de ello. Es un sentimiento de orgullo y alegría. Es simplemente increíble. El camino que he recorrido hasta ahora en mi carrera, poder extenderlo dos años más en este club, es increíble y estoy muy feliz", insistió.

Luego subrayó que "siempre ha sido el Liverpool" su primera opción para seguir en la élite del fútbol europeo. "Así ha sido. Siempre ha estado en mi cabeza, siempre ha sido el plan y siempre ha sido el Liverpool", aseveró un Van Dijk que es pieza clave en la defensa 'red'.

"No tenía ninguna duda de que este era el lugar ideal para mí y mi familia. Soy uno más de Liverpool. El otro día, alguien me llamó 'scouser' adoptado. Me enorgullece mucho oír estas cosas; me llena de alegría", aludió al apodo de los habitantes de dicha ciudad inglesa.

Van Dijk llegó al Liverpool procedente del Southampton en enero de 2018 y "rápidamente se consolidó como uno de los mejores defensores del fútbol mundial", según indicó nota de prensa. "Su destreza defensiva ha sido fundamental para ayudar a los 'reds' a ganar siete títulos importantes durante ese tiempo", resumió el club sobre un jugador que por ahora ha disputado para ellos 314 encuentros y ha marcado 27 goles.

El palmarés del internacional por Países Bajos incluye la Premier League, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga inglesa. A nivel individual, Van Dijk fue nombrado Jugador del Año de la PFA en 2019 y ha sido elegido cuatro veces para el Equipo del Año de la Premier League.

"También quedó segundo en la votación del Balón de Oro de 2019, perdiendo por poco frente a Lionel Messi, pero subrayando su condición de grande de la era moderna", recalcó el Liverpool acerca de un Van Dijk que asumió el brazalete de capitán de forma permanente en el verano de 2023 y ahora querrá ayudar a los 'reds' a conquistar más trofeos.