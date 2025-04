Xabi Alonso deja en el aire su futuro: "Hay un momento para todo, todavía es pronto para hablar"

LEVERKUSEN (ALEMANIA), 25 Abr. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, evitó este viernes de nuevo pronunciarse de manera clara sobre su futuro en el club alemán, explicando que "hay un momento para todo" y que "todavía es pronto para hablar", vinculado en las últimas semanas con el banquillo del Real Madrid de cara a la próxima temporada.

"Para mí la situación es clara. Hay un momento para todo, todavía es pronto para hablar. Hay que esperar", señaló el técnico español en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado contra el Augsburgo en la Bundesliga.

Preguntado sobre si puede descartar que será la próxima temporada entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso se mostró enigmático. "No sé lo que pasará", dijo el técnico, de 43 años y cuyo contrato se extiende hasta 2026.

El exfutbolista explicó que no siente "ninguna presión", pese a que los dirigentes del Leverkusen han manifestado la necesidad de que tome pronto una decisión, con el fin de planificar la siguiente temporada. "Quiero hacer mi trabajo, entrenar y preparar al equipo. No quiero pensar demasiado en el futuro. Eso no es bueno en el fútbol", agregó.