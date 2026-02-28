Xavi da su apoyo a Víctor Font

Xavi ofrece su firma para avalar la precandidatura de Víctor Font a la presidencia del FC Barcelona - NOSALTRES

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha ofrecido este sábado su apoyo a la precandidatura a las elecciones presidenciales del club catalán 'Nosaltres', que lidera el empresario Víctor Font, horas antes del partido de LaLiga EA Sports que los azulgranas disputan ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou.

El técnico 'culer' entre 2021 y 2024, de 46 años, se acercó este sábado a la sede de 'Nosaltres' en Barcelona junto a su mujer, Núria Cunillera, y sus padres para dejar su firma en favor de la precandidatura presidida por Font, que aspira a convertirse en uno de los candidatos a las elecciones del próximo 15 de marzo. El egarense ya apoyó al empresario de Granollers en las elecciones de 2021, ganadas por Joan Laporta.

Font, Laporta, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero y empresario Marc Ciria buscan las firmas para avalar sus candidaturas a la presidencia de la entidad. El lunes, cada uno de ellos deberá entregar 2.337 firmas de socios y socias para convertirse de manera oficial en candidato.