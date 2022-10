Xavi: "Haremos cambios ante el Athletic, hay molestias físicas y fatiga"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconocido que hará "cambios" en el once para el partido de este domingo ante el Athletic Club, ya que hay "molestias físicas y fatiga" entre sus jugadores, y ha explicado que aunque jugar con el francés Ousmane Dembélé les provoca tener "más pérdidas" le obliga a intentarlo y a insistir en el "uno contra uno".

"Me gustaría dar a algunos la continuidad que merecen, pero ha habido molestias físicas y fatigas. La prioridad es que el equipo esté al cien por cien", declaró en rueda de prensa. "A nivel táctico es diferente al Villarreal, tienen la misma disposición táctica pero el sistema es distinto, pero nosotros nos centramos en nosotros mismos. Seguramente haremos cambios porque el calendario lo requiere; hay jugadores muy fatigados y hay molestias físicas. Variaremos el equipo para intentar ponerles en dificultades", prosiguió.

El preparador catalán advirtió además del peligro de enfrentarse a un rival "muy difícil e intenso" y "agresivo en la presión". "Valverde es un entrenador más ofensivo que Marcelino y nos apretarán. Trabajan muy bien tácticamente. Tengo una consideración muy alta de Valverde. Será un partido muy distinto contra el Villarreal, será difícil", apuntó.

En este sentido, se deshizo en elogios hacia el 'Txingurri', que volverá al Camp Nou. "Nosotros lo valoramos mucho, otra cosa es el entorno. El entrenador Valverde me parece un pedazo de entrenador espectacular. Sin estridencias, educado, impecable... Es un ejemplo, es una persona extraordinaria que aquí en Barcelona hizo un trabajo excelente", explicó.

Xavi se mostró satisfecho del trabajo realizado entre semana en la victoria ante el Villarreal (3-0) y recordó que esta temporada han hecho otros "grandes partidos". "Si hacemos un análisis de cómo ha estado el equipo, ha estado bastante bien; hemos competido contra todos los equipos, incluso cuando el resultado ha sido adverso. Hemos tenido la personalidad de tener el balón, de presionar, de ser intensos... Nos vamos acercando a lo que realmente queremos. La perfección no existe, pero hay que acercarse, tanto en juego como en resultados, que muchas veces no va acompañado", aseguró.

"Aquí siempre hay tensión, es el Barça. Tienes que ser muy competitivo, tienes que ganar; hay expectativas muy grandes y muy altas. Se jugó bien contra el Villarreal, pero ahora viene el Athletic, que es un rival muy físico y muy complicado y que nos pondrá las cosas complicadas. Hay que ganar mañana otra vez", continuó.

"DEMBÉLÉ NOS PROVOCA PÉRDIDAS, PERO LE OBLIGO A QUE LO INTENTE"

Sobre el francés Ousmane Dembélé, aseguró que "no cambia nada" en ataque que juegue o no. "La idea es la misma, simplemente no abrimos tanto por banda; el perfil de Ansu y de Ousmane es más de abrir que el de sus compañeros, de uno contra uno", analizó.

"Él tiene ese desborde por banda, sí que nos provoca más pérdidas de balón y nos desordenamos un poco más, pero lo tiene que intentar. Es un jugador distinto, y aunque pierda balones yo le obligo a que haga este uno contra uno. Ousmane es único en la plantilla y tiene que intentarlo, centrar... Es un jugador diferente y seguirá siendo importante", añadió.

Además, respecto a la posibilidad de que Ansu Fati sea su extremo titular, recordó que no tiene "titulares ni suplentes, y más tal y como está el calendario diseñado". "Todos compiten entre ellos para ser importantes en el Barça y elegiremos en base al partido. Ansu es un futbolista que puede marcar diferencias y las ha marcado en muchos momentos. Tiene que ser importante", insistió.

Por último, felicitó a Gavi, "un futbolista extraordinario", por la consecución del Trofeo Kopa y el Golden Boy. "Es único en su especie. A nivel defensivo es un portento y en ataque lo ve todo. Tiene 18 años, es una maravilla. Pedri y Gavi se asemejan a lo que jugábamos nosotros -Xavi Iniesta-, pero cada uno tiene que hacer su carrera. Tienen un presente y un futuro extraordinarios. Son dos garantías de éxito en la plantilla", manifestó.