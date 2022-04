Xavi: "Tenemos mentalidad ganadora"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, se mostró contento por la "mentalidad ganadora" del equipo para sacar buenos resultados, como la victoria (2-3) ante el Levante este domingo con un cabezazo de Luuk de Jong, pese a no tener el mejor día.

"Ha sido un partido complicado. En la segunda parte hemos tenido más paciencia, hemos encontrado espacios. No hemos hecho un gran partido, es evidente, pero hemos competido muy bien, son tres puntos de oro y nuestros jugadores han marcado la diferencia, Ter Stegen y Luuk", dijo en rueda de prensa.

El técnico culé destacó al portero, que paró un penalti, y al delantero, autor de la victoria en el minuto 92, en un sufrido encuentro en el Ciudad de Valencia para seguir segundos y mantener la emoción por la Liga. "Tenemos que mejorar. Pero es un tema de mentalidad. Luuk no es un actor secundario", afirmó.

"Estamos en una dinámica positiva. El equipo está preparado para competir incluso cuando no hacemos un buen partido. Tenemos mentalidad ganadora. Sacamos resultados positivos aunque no siempre se pueda jugar excelente. Era un partido que a mí me dejaba muy intranquilo, es un rival difícil, que no se merece estar ahí abajo", añadió.

Xavi no quiso hablar de dependencia de Pedri, aunque el canario levantó al equipo con su entrada en el segundo tiempo. "No hemos estado finos, pero aún así creemos hasta el final. Es un jugador extraordinario, tanto como eso no (dependencia). Es un jugador que nos emociona y marca las diferencias. Teníamos que dar una marcha más, cuando estás muy espeso hay que jugar fácil", terminó.