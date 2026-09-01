Yamal, Guijarro, la campeona del mundo, Morata y Cazorla, entre los premiados en la Gala de los V Premios AFE

Lamine Yamal tras recibir el Premio AFE al mejor jugador de LaLiga EA Sports 26-27 - AFE

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró este martes la quinta edición de sus Premios AFE, que reconocieron a los y las mejores futbolistas de la pasada 2025-2026, entre ellos Lamine Yamal y Patri Guijarro, del FC Barcelona, y también hubo distinciones para la selección española campeona del mundo, Álvaro Morata o Santi Cazorla.

"Agradezco a mis compañeros por votarme como mejor jugador de la categoría. Es fácil haber ganado teniendo tan buenos compañeros, pero hay que tener los pies en el suelo", señaló Lamine Yamal, premiado como el mejor futbolista de la campaña en LaLiga EA Sports.

El extremo aseguró que nota que va "evolucionando", pero dejo claro que "aún" le queda "por mejorar siendo tan joven" y que su "objetivo" en esta campaña recién iniciada "es ganar la Champions", mientras que no olvidó el título mundial. "Las victorias ante Portugal y Francia nos hicieron creer a todos que podíamos ganar el Mundial", confesó.

Patri Guijarro, que no estuvo presente en la gala, fue distinguida como la mejor de la temporada en la Liga F Moeve, mientras que de LaLiga Hypermotion, los ganadores fueron Sergio Arribas, de la UD Almería, y Carlos Ruiz 'Chupe', del Málaga CF.

Durante el acto, AFE también hizo entrega del Premio Quini y del Premio Natalia Pablos, destinados a reconocer a los máximos goleadores y goleadoras de Primera, Segunda y Tercera Federación, así como de Primera y Segunda Federación FUTFEM. Asimismo, los y las guardametas con menos goles encajados recibieron el Premio Arconada y el Premio Carmen Arce 'Kubalita', correspondientes también a dichas competiciones.

La ceremonia incluyó, además, cuatro reconocimientos de carácter especial como el Premio Trayectoria Deportiva concedido a la selección española campeona del mundo, el Premio Manuel Esteo que fue a parar para Santi Cazorla, que puso fin a su carrera deportiva tras la pasada temporada, el Premio Valores AFE que se entregó a Álvaro Morta, y el Premio Fundación AFE que fue a parar a la asociación 'La Sonrisa de María'.

"Este triunfo nos cambió la vida a todos. Hace años veíamos a la selección ganar títulos y nos alegraba. Por eso estamos orgullosos de este Mundial que hemos ganado. Conforme pasaban los días veíamos como compañeros se iban recuperando y eso nos dio mucha fuerza", recordó Álex Baena, encargado de recoger la distinción a la 'Roja'.

Por su parte, Álvaro Morata enfatizó que "es muy importante la función de AFE, para que los y las futbolistas se sientan protegidos y protegidas", mientras que Santi Cazorla admitió que cuando era "un crío" le resultaba "inimaginable" lo que ha conseguido durante su carrera y remarcó que "AFE es fundamental para todas las categorías del fútbol".

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del Premio Fundación AFE a 'La Sonrisa de María', con la que la AFE rindió un bonito homenaje a la fallecida María Caamaño, impulsora junto a Gonzalo Caballero de una asociación dedicada a recaudar fondos para la investigación del sarcoma de Ewing y otros cánceres infantiles y a apoyar a las familias afectadas.

"Una de las frases que más repetía María es que sin investigación no hay vida. Desde la asociación tenemos el objetivo de que hay que seguir investigando y si no se invierte en ello no van a aparecer soluciones. Necesitamos que se invierta y quienes tengan la posibilidad de hacerlo, que sigan colaborando porque necesitamos un futuro con niños y niñas sin cáncer. Nos hace muy felices recibir un galardón tan especial. Sabemos que a María le habría hecho mucha ilusión", señaló Lucía Caamaño, hermana de María.

Por último, El presidente de la AFE, David Aganzo, confesó que era un "gran y especial día" para un sindicato que, "casi 50 años después", continúa estando "al máximo nivel" y que rendía homenaje en este día a los futbolistas que "se levantan todos los días con la ilusión de jugar al fútbol".

Además, reivindicó una mayor atención a la salud y bienestar de los jugadores. "La gente debe tener claro que los y las futbolistas necesitan ayuda en este aspecto", recalcó el exdelantero en una gala en la que estuvieron, entre otros, Rafael Louzán y Alejandro Blanco, respectivos presidentes de la RFEF y el COE, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.