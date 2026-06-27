Álex Baena: "Muslera no tiene mucha fortuna, tiene que ser un momento muy duro para él"

Alex Baena celebra su gol en el España-Uruguay del Mundial 2026 - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Álex Baena celebró su gol que dio la victoria ante Uruguay y el primer puesto del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de un partido donde fueron "muy competitivos" y en el que tuvo empatía con el guardameta uruguayo Fernando Muslera que no tuvo "mucha fortuna" en el tanto y "tiene que ser un momento muy duro para él".

"Creo que ha habido un poco de todo. Un buen centro, un buen desmarque, buen control y luego el tiro. Es verdad que no tiene mucha fortuna el portero de Uruguay, pero acaba entrando, que es lo más importante", detalló Baena en zona mixta tras la victoria.

El almeriense resaltó su empatía con Fernando Muslera, que "no lo ha pasado bien porque tenía a su país un poco en contra". "Son cosas del fútbol, le mando un fuerte abrazo porque no es de buen gusto que te señalen por eso. Tiene que ser un momento muy duro para él y lo mejor siempre va para los compañeros de profesión", advirtió.

"Hemos disfrutado porque creo que ha sido un partido muy bonito, muy competitivo dentro de la legalidad y el respeto que nos tenemos. Los últimos diez minutos hemos sufrido un poco, pero también es un poco entendible porque ellos se jugaban una eliminación del Mundial y eso no es de buen gusto", prosiguió el de Roquetas del Mar preguntado por la intensidad de la bicampeona del mundo.

Baena, titular por segundo partido seguido, recalcó que "siempre" está "preparado para lo que quiera el míster". "Juegue 90, 60 minutos, desde el banquillo, siempre hay que sumar", afirmó el centrocampista, que admitió que "a lo mejor no ha sido el mejor partido para sacar a relucir" el mejor fútbol de la campeona de Europa. "Pero creo que hemos sido muy competitivos, muy serios y creo que también es importante en el tipo de torneo que cuando te plantean cosas así", sentenció.