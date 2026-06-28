Argelia y Austria siguen vivas con locura final

El capitán de la selección de Argelia Riyad Mahrez, en el Mundial 2026 ante Jordania. - Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Argelia y Austria empataron (3-3) en la tercera y última jornada del Grupo J del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un resultado con final vibrante que metió a ambos equipos en los dieciseisavos de final, los europeos como rivales de España, al ser segundos de su grupo, y los africanos como la sexta mejor tercera de esta primera fase.

'Los Zorros del Desierto' tuvieron la oportunidad de cobrarse la venganza con Austria más de 40 años después del 'biscotto' entre 'El Equipo' y Alemania para dejar a los norteafricanos fuera del Mundial de España 1982, con el triunfo germano y el 'que se besen' en la grada. Argelia sudó y trabajó su billete a las eliminatorias, ya que igualó hasta en dos ocasiones un marcador adverso, y en el descuento Riyad Mahrez ponía el 3-2 que dejaba fuera a los europeos, pero Sasa Kalajdzic igualó en la última jugada del duelo en una acción heroica.

El empate permitía a ambos combinados avanzar a dieciseisavos, pero Marko Arnautovic adelantó a los de Ralf Rangnick casi sin querer en un despiste defensivo argelino, pero Rafik Belghali empató antes del descanso con una jugada de crack. Ya en la segunda parte, Austria volvió a adelantarse, con solo dos remates a puerta en el duelo, con un tanto obra de Marcel Sabitzer, que encontró de nuevo respuesta con el 2-2 de Mahrez. Al final, se desató la locura, pero el 3-3 confirmó el España-Austria y el Suiza-Argelia en la primera eliminatoria.

Los dos conjuntos arrancaron con cierta intención de romper la igualdad rápido. Sin embargo, el primer remate a puerta se hizo mucho de rogar, con Argelia dominando la posesión, proponiendo mucho más y con Ibrahim Maza como mejor futbolista en el inicio, y Austria intercalando minutos de bloque medio-bajo con otros de presión alta.

El ritmo del encuentro, en contra de unos primeros cinco minutos que prometían más fútbol, fue haciéndose más pastoso, hasta la pausa de hidratación. Después, Argelia se durmió en un envío largo de David Alaba sobre la carrera de Marko Arnautovic, beneficiado por la pasividad de Ramy Bensebaini y el meta Oussama Benbot, al que el máximo delantero histórico de Austria batió en semifallo en el mano a mano para poner el 0-1.

El gol de los europeos fue el mejor remedio contra la apatía de ambas selecciones y provocó que el equipo de Vladimir Petkovic arriesgara más en sus ataques. Rafik Belghali remató dentro del área, pero se fue demasiado desviado, y Austria respondió acto seguido, encontrándose ahora con el cuerpo de Benbot. Aunque Argelia mejoró, primero con una gran jugada personal de Maza, que después tiró al lateral de la red, y después Farès Chaibi también lo intentó con un potente disparo que se topó con el poste.

Y el premio para el combinado africano llegó justo antes del descanso. El lateral derecho argelino Rafik Belghali se vistió de '10' para con un par de recortes más propios del fútbol sala quitarse a dos defensa austriacos de en medio y ponerla en la escuadra con la pierna izquierda, imposible para Alexander Schlager, para colocar de nuevo el empate en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, Chaibi fue el primero en abrir la veda de ocasiones, pero se encontró con el meta austriaco. Y, como en la primera mitad, fue el conjunto de Ralf Rangnick el que volvió a ponerse por delante, gracias a una jugada de sus dos mejores jugadores.

El jugador del Bayern de Múnich Konrad Laimer se hizo grande por la derecha con espacio en una mala acción defensiva, cedió un balón tenso atrás que mandó al fondo de la red del centrocampista del Borussia Dortmund Marcel Sabitzer al primer toque.

Este segundo tanto de los europeos dejaba contra las cuerdas a Argelia, que reaccionó como pasó con el 0-1. El capitán y veterano Riyad Mahrez empató (2-2) sin oposición tras una acción personal sobresaliente de Houssem Aouar en línea de fondo, para volver a meterse momentáneamente en los dieciseisavos.

Ya en la recta final, el pacto de no agresión que merodeaba sobre el partido en la previa se hizo realidad, con ambos ya con su billete asegurado. Sin embargo, ya en el descuento, Mahrez hizo el 3-2 con un tiro cruzado dentro del área y dejó helada a Austria, que se encomendó al 'gigante' Kalajdzic, quien obró el milagro de los europeos con el 3-3 en la última acción del partido para que de nuevo ambos equipos avancen a los cruces.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGELIA, 3 - AUSTRIA, 3 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ARGELIA: Benbot; Belghali (Chergui, min.71), Mandi, Bensebaini, Hadjam (Ait-Nouri, min.71); Maza, Bentaleb; Mahrez, Aouar (Ghedjemis, min.90+4), Chaibi y Gouiri (Belaid, min.71).

AUSTRIA: A. Schlager; Laimer, Posch, Lienhart, Alaba (Danso, min.62), Mwene (Kalajdzic, min.90+5); X. Schlager (Grillitsch, min.46), Seiwald; Schmid (Wanner, min.46), Sabitzer y Arnautovic (Gregoritsch, min.46).

--GOLES:

0-1, min.28: Marko Arnautovic.

1-1, min.45: Rafik Belghali.

1-2, min.55: Marcel Sabitzer.

2-2, min.60: Riyad Mahrez.

3-2, min.90+3: Riyad Mahrez.

3-3, min.90+6: Sasa Kalajdzic.

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB). Amonestó a Arnautovic (min.11), en Austria.

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos). 69.045 espectadores.