Brasil tiene otro examen ante el sueño escocés

El delantero brasileño Vinícius Júnior celebra un gol en el Mundial 2026 ante Marruecos. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil se enfrenta a la de Escocia este miércoles, madrugada del jueves (00.00) en España, en la tercera jornada del Grupo C del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo en el que la 'Canarinha' quiere sacar su billete a los cruces, ganar más confianza y olvidar el tropiezo inicial, ante unos escoceses que se juegan estar en las eliminatorias mundialistas por primera vez en su historia.

El combinado escocés ha participado en ocho ediciones del Mundial antes de 2026 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998) y en todas ellas quedó eliminada en primera ronda. Por ello, están cerca de hacer historia logrando su primera clasificación a las eliminatorias de una fase final de una Copa del Mundo. Ahora, son terceros en el Grupo C con 3 puntos, gracias a su triunfo por la mínima ante Haití (0-1) y su derrota (0-1) frente a Marruecos.

Un punto en la última jornada les acercaría, y mucho, al sueño de los dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras de grupo -siempre y cuando Haití golee a Marruecos y pudiera incluso ser segunda-, aunque el rival para jugarse el futuro no parece el más favorable. Y es que enfrente estará una Brasil con la necesidad de convencer con resultados e imagen, ganando este último encuentro de la primera fase y metiéndose en dieciseisavos como primera de grupo.

Y la historia no está del lado del 'The Tartan Army', ya que en 10 enfrentamientos directos previos, solo ha logrado 2 empates, sufriendo otras 8 derrotas, con 16 goles en contra y solo 3 a favor. Así, en el quinto duelo entre los dos conjuntos en Mundiales, quieren hacer historia ganando a la pentacampeona del mundo, una selección invicta ante el combinado escocés.

Para ello deben mejorar la capacidad ofensiva, después de que se marcharan del crucial encuentro ante Marruecos sin rematar ni una sola vez entre los tres palos. Y es que el combinado europeo es muy dependiente del fútbol que produce su estrella Scott Mctominay, desaparecido en los dos primeros encuentros, junto a un Lewis Ferguson clave, pero que llega tocado.

Trabajo, compromiso y un bloque compacto para neutralizar el ramillete de opciones de Brasil en ataque, aunque lamenta la baja del extremo del FC Barcelona Raphinha. Pero Brasil si contará con un enchufado Vinícius, que acumula 2 goles y 1 asistencia en el torneo, y un Lucas Paquetá de enganche por delante del doble pivote, mientras Carlo Ancelotti deberá decidir entre Rayan y Luiz Henrique para el extremo derecho, por delante de Endrick, Gabriel Martinelli o Neymar Jr, que sigue entrenando con el grupo.

Tras las expectativas generadas desde la llegada del italiano al banquillo, la 'Canarinha' vivió un debut, aunque en el partido a priori más complicado del grupo -ante Marruecos (1-1)-, por debajo de lo esperado, con un fútbol que se quedó algo corto. La imagen mejoró contra Haití, a la que goleó en la primera mitad, pero ahora pasa un examen final antes de la fase de grupos, de nuevo bajo presión, para no acudir a los cruces con más dudas que certezas.

La prueba de que a esta Brasil le falta fútbol es que, pese a todo su potencial en la zona de ataque, apenas remata una 10 veces por partido, en un claro problema para generar desde la zona de máquinas, responsabilidad de Carlos Henrique Casemiro y Bruno Guimaraes. A pesar de esto, el combinado sudamericano está invicto en sus últimos cinco encuentros, aunque solo ante Haití mantuvo su portería a cero.

La manera más sencilla para que Brasil sea primera es ganando su partido a Escocia. Entonces, sumaría 7 puntos y sería líder si Marruecos pierde o empata. Si los africanos también ganan, serán los criterios de desempate -primero la diferencia de goles- los que determinen que selección comanda la terna de cuatro equipos. La pentacampeona, en su sueño hacia la sexta estrella, debe tener presente que sus tres últimas derrotas en una fase de grupos mundialista llegaron en la última jornada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESCOCIA: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Ferguson, Christie, McTominay; Doak, Adams y McGinn.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Rayan, Paquetá, Vinícius; y Cunha.

--ÁRBITRO: César Arturo Ramos (MEX).

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

--HORA: 00.00/La 1.