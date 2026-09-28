España quiere su fiesta en casa

El seleccionador español absoluto Luis de la Fuente. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este martes a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán (20.45 horas), en la jornada dos de la Liga de Naciones, un duelo en el que los de Luis de la Fuente quieren dar un gran paso hacia los cuartos de final en el que será el primer partido como local de la 'Roja' tras proclamarse campeona del mundo en Estados Unidos.

España vuelve a jugar un partido en territorio nacional casi cuatro meses después de no pasar del empate ante Irak (1-1) en Riazor. En aquel momento la camiseta de la 'Roja' lucía una estrella en el pecho y los pupilos de Luis de la Fuente se preparaban para intentar levantar la Copa del Mundo en tierras americanas. Ahora, la segunda estrella se ha tornado en realidad. Así, los más de 43.000 aficionados que abarrotarán las gradas del Sánchez-Pizjuán disfrutarán de ver por primera vez a los campeones del mundo en casa.

Será la vuelta de la selección al feudo del Sevilla FC más de 10 años después, un estadio en el que España nunca ha perdido. En total, la 'Roja' ha ejercido la localía en 25 ocasiones en el Sánchez-Pizjuán, con un balance de 20 victorias y cinco empates, siendo la victoria en la fase de clasificación de la Eurocopa 2016 ante Ucrania (1-0), con un solitario gol de Álvaro Morata, el último precedente.

Ahora el rival será un viejo conocido: Croacia. Desde 2012, España se ha medido al combinado balcánico en siete ocasiones --cuatro victorias, un empate y dos derrotas--, un número de encuentros solo superado en este mismo periodo de tiempo por Suiza, Georgia (8) e Italia (12). De ellos, tres tuvieron lugar en la Liga de Naciones, siendo especialmente relevante la final de la edición 2022-23, en la que España se hizo con el trofeo en una tanda de penaltis en la que brilló Unai Simón.

Un duelo entre españoles y croatas que puede importante de cara a la clasificación a los cuartos de final del torneo. Y es que los triunfos a domicilio de España en Wembley (2-3) y Croacia en República Checa (1-2) hacen que ambos combinados lleguen en lo más alto de la clasificación del Grupo 3. Así, el triunfo de la 'Roja', que podría sumar su novena victoria seguida, le permitiría colocarse líder en solitario y tres puntos de distancia sobre sus más inmediatos perseguidores.

Una competición cuyo inicio está marcado por la exigencia, ya que en esta primera ventana del curso los equipos tendrán que disputar cuatro partidos en 11 días. Por ello, es probable que Luis de la Fuente realice rotaciones en el equipo. En defensa, Dean Huijsen podría entrar en lugar de Aymeric Laporte, mientras que Alex Grimaldo podría hacer lo propio en el costado izquierdo en lugar de Marc Cururella, que estuvo desacertado ante Inglaterra.

En la sala de máquinas, Pedri, que aportó control al equipo en los minutos que estuvo sobre el césped en Wembley, acompañaría a Rodrigo Hernández, y en la mediapunta, Mikel Merino daría descanso a Dani Olmo. Un centro del campo de mayor control que el presentado ante Inglaterra con el que España intentará anular a Luka Modric y Mateo Kovacic, que aspiran disputarle el control del juego a la campeona del mundo.

En el tridente ofensivo solamente repetiría Lamine Yamal en el extremo derecho. Y es que el buen desempeño desde el banquillo en el debut de Álex Baena y Mikel Oyarzabal hacen más que probable que ambos estén de inicio en el Sánchez-Pizjuán. De hecho, el delantero de la Real Sociedad sigue manteniendo su idilio con el gol y con el del pasado sábado suma 18 tantos y siete asistencias en sus últimos 20 partidos con España.

En el lado croata, pese a haber puesto fin a la era de Zlatko Dalic, la propuesta de Slaven Bilic es continuista. En su debut con victoria ante República Checa, repitieron hasta siete titulares habituales en el Mundial 2026. Así, Modric, Perisic, Gvardiol y Kovacic siguen conformando la columna vertebral de un equipo al que el interista Peter Sucic y el delantero Igor Matanovic aportan juventud.

Pocos cambios se prevén en el combinado croata para enfrentar a España, con varios conocidos del fútbol español en el once. A los anteriormente mencionados Modric y Kovacic, se le sumarían el portero del FC Barcelona Dominik Livakovic, el atacante realista Luka Sucic. Por su parte, el osasunista Ante Budimir apunta al banquillo, aunque ya contó con minutos en Praga.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Merino, Baena; y Oyarzabal.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Luka Sucic, Petar Sucic, Pasalic; y Matanovic.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük NED.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla).

--HORA: 20.45/La1 y DAZN.