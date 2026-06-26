Fútbol|Mundial.- Sigue en directo el Uruguay - España

Infografía del directo del Uruguay-España del Mundial 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española cierra este viernes, ya en la madrugada del sábado en España, su fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un duelo en Guadalajara (México) ante la histórica Uruguay en el que está en juego la primera plaza del Grupo H, que tiene el premio añadido de evitar a Argentina en los dieciseisavos de final.

España llega a esta cita en el Estadio Akron de la ciudad mexicana como primera clasificada del Grupo H con cuatro puntos y un buen balance en el 'goal-average' de +4, por lo que le podría valer el empate para asegurarse ese liderato y tener el primer cruce eliminatoria con el segundo del Grupo J, que se decidirá entre Austria y Argelia este sábado.

La actual campeona de Europa aparcó el pasado domingo ante Arabia Saudí, a la que goleó por 4-0, las dudas que había dejado en su estreno ante Cabo Verde (0-0), y ahora tendrá su primer examen en esta Copa del Mundo ante una Uruguay, bicampeona mundial, frente a la que, además del triunfo, espera apuntalar sus sensaciones.

La 'Celeste', por su parte, no atraviesa su mejor momento, con aparentes turbulencias en el vestuario con su seleccionador, Marcelo Bielsa, y que sólo ha podido sumar sendos empates ante los 'Halcones Verde' (1-1) y 'Los Tiburones Azules' (2-2), por lo que la derrota le dejaría fuera de los dieciseisavos de final.

Bienvenidos al directo del Uruguay-España.