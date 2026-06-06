Grupo D: La coanfitriona Estados Unidos ve un horizonte abierto

Christian Pulisic, en un partido con la selección estadounidense. - Europa Press/Contacto/John Byrum

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selecciónde Estados Unidos encara el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Paraguay, Australia y Turquía, sabiendo que ser de un país coanfitrión es arma de doble filo, pues acapara apoyos y exigencias del público a partes iguales mientras tiene el exitoso espejo femenino en el que mirarse.

Más de tres décadas han transcurrido desde que EE.UU. fue testigo del otro Mundial donde ejerció como local, en 1994 y en aquella ocasión en solitario y en un clima donde parecía imposible no contagiarse de la renovada pasión futbolera. La FIFA, presidida en esa época por João Havelange, había aprovechado la manida globalización tras la caída del Muro de Berlín.

El dirigente brasileño encaminó todo a abrazar a ingentes patrocinios (Adidas, Coca-Cola, Budweiser, McDonald's, Kodak, Visa...) e instauró un modelo estético-comercial que perdura hasta nuestros días. Aquella obra se ha perfilado al detalle y ahora la nación de las barras y estrellas quiere una selección masculina ganadora, que se acostumbre a estar entre la élite como en otros deportes de equipo cuando se parte el bacalao.

Si bien la selección femenina ha conquistado Mundiales y medallas de oro olímpicas por doquier, habiendo alumbrado a estrellas como Mia Hamm y Megan Rapinoe, el combinado masculino consiguió hace casi un siglo su mejor posición histórica, un tercer lugar en la edición de Uruguay 1930 cuando el profesionalismo todavía ni había irrumpido en este deporte.

Ya con televisiones a color, el desempeño de Estados Unidos en los Mundiales masculinos ha sido discreto dentro de la constancia, hasta ver truncada su racha de presencias seguidas en la edición de Rusia 2018. Regresó en Catar 2022 y superó el grupo, pero cayó en octavos contra Países Bajos. Con todos, los cuartos de final de 2002 son su mejor actuación en esta época moderno.

Agarrado de nuevo al olfato de Christian Pulisic, delantero del AC Milan, y a la dirección de Maurizio Pellegrino, el conjunto estadounidense, con otros jugadores conocidos como Giovanni Reyna, Timothy Weah o Weston McKennie, afronta este Mundial que coalberga junto a México y Canadá con un horizonte abierto para meterse otra vez en las eliminatorias, pues sus adversarios no son temibles, pero sabedor de que el periplo es más largo porque ahora hay dieciseisavos de final.

A VER CÓMO ANDA SERGIÑO DEST

Sergiño Dest, que milita actualmente en el PSV, llegó hace un lustro al FC Barcelona con la etiqueta de joven prometedor para ambos carriles. En dos temporadas como culé disputó en total 72 partidos, 56 partiendo como titular, cifras nada desdeñables por ser un fichaje en teoría de futuro. No obstante, el banquillo del Barça vivía una etapa convulso.

Él nunca cuajó, ni con Ronald Koeman ni después con Xavi Hernández, y acabó cedido dos veces y posteriormente traspasado. Los aficionados del equipo blaugrana que aún lo recuerden estarán pendientes este verano de si hace un buen papel en el Mundial con su selección, ya que eso quizá lo revalorizaría y el club de Eindhoven parece dispuesto a venderlo.

En 'Can Barça' se guardaron el 20% a su favor de una venta futura de Dest, así que del destino de EE.UU. en este torneo y la aportación a eso que haga el lateral nacido en Almere (Países Bajos) dependerá si el club encabezado por Joan Laporta engrosa sus cuentas para intentar fichajes.

POCHETTINO, EL ELECTORABLE

El entrenador argentino Mauricio Pochettino cogió las riendas del banquillo de los Estados Unidos en septiembre de 2024 y en su primer gran torneo de selecciones perdió la final, a razón de un 1-2 encajado contra México en el partido que decidía ese título en la Copa Oro de la CONCACAF 2025.

Después de eso, solo ha tenido que preparar amistosos, exentos sus pupilos de jugar fase clasificatoria para este Mundial por ser uno de los países coanfitriones. Y en esa retahíla de encuentros alternó buenos resultados, como sus victorias ante Paraguay (2-1) y Uruguay (5-1), con tropiezos, como las derrotas contra Bélgica (2-5) y Portugal (0-2).

Más allá de los aspectos sobre el césped, 'Poche' ha estado en otro candelero por aparecer en medios de comunicación españoles como posible futuro entrenador del Real Madrid. Todo especulaciones, pero alimentadas por el adelanto de urnas a la presidencia del club merengue y sin saber si el técnico argentino era electorable pese a tener contrato en vigor.

Ahora, el exjugador del RCD Espanyol ha salido de las quinielas antes si cabe de haber entrado en ellas y ahora solo el Mundial está en su mente.