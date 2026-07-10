Lamine Yamal: "No le tenemos ningún miedo a Francia"

Cuartos de final Mundial 2026

Lamine Yamal se intenta zafar de Jéremy Doku en el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026
Lamine Yamal se intenta zafar de Jéremy Doku en el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 - Bruno Fahy/Belga/dpa
Europa Press Fútbol
Actualizado: sábado, 11 julio 2026 0:21
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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Lamine Yamal dejó claro que no le tienen "ningún miedo" a Francia, rival el martes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y también aseguró que hay que evitar pensar en que debe marcar porque ya ganaron la Eurocopa en 2024 con sólo un tanto suyo.

"Bueno, hay dos opciones, o que lleguen ellos a tres finales del Mundial seguidas o que les ganemos nosotros tres veces seguidas, entonces, no sé lo que puede pasar, pero no tenemos ningún miedo", aseveró Lamine Yamal a los medios tras la victoria de este jueves ante Bélgica.

El jugador del FC Barcelona se mostró "muy contento por la victoria" y por estar "otra vez en semifinales". "Hemos venido para esto, para jugar estos partidos y ganarlos. Ahora, a descansar y a pensar en el partido de Francia", advirtió.

"Obviamente quería marcar porque ayuda al equipo, pero pensando en eso, si gano el Mundial, yo creo que nadie se va a acordar de cuántos goles he metido o cuántos he dejado de meter. Si ganamos, todos estaremos contentos, es lo único que quiero y si me llevo el 'MVP', mejor, pero sobre todo que el equipo gane", añadió el extremo.

Este recordó que con sus "movimientos" logra arrastrar "a muchos rivales" y puede dejar "solo a un compañero". "Lo importante es que hemos venido aquí a ganar y todo lo que pueda hacer para ayudar, aunque no toque yo el balón en una jugada será lo bueno", remarcó Yamal.

"Yo creo que a todo el mundo se le ha metido en la mente lo del gol y la Eurocopa la ganamos metiendo yo solo un gol. Sólo metí un gol y ahora ya llevo uno, así que puedo estar tranquilo", sentenció el joven futbolista que cumplirá 19 años en la víspera del duelo ante Francia.

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