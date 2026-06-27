Messi comenzará contra Jordania en el banquillo

Lionel Scaloni habla con Leo Messi durante la pausa de hidratación del Argentina-Austria del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 27 (dpa/EP)

El seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este viernes que el delantero Leo Messi no saldrá de inicio en el duelo de este sábado ante Jordania en la tercera jornada del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la actual campeona no se juega nada.

"Messi jugará un poco más tarde. Sin duda, jugará la segunda parte, pero he hablado con él y era la mejor decisión, para que sus compañeros puedan tener minutos de juego. No le perjudicará ni tampoco al resto del equipo. Ya veremos cuántos minutos juega", subrayó Scaloni en rueda de prensa.

En los dos partidos anteriores, el '10' fue titular y marcó los cinco goles de la Albiceleste en el torneo, con lo que se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con un total de 18 tantos.

Messi no será el único titular al que el seleccionador dará descanso contra Jordania porque Argentina cuenta con "jugadores fantásticos" que aún no han tenido la oportunidad de jugar mucho y Scaloni tampoco descartó un cambio de esquema. "Quizá. Como mínimo, tenemos que estar preparados, hemos estado trabajando en ello", afirmó.

"Estamos viendo diferentes formas de jugar (por parte de otros equipos): el equipo que se defiende, el que contraataca, el que se centra en una defensa sólida. Lo que sí creo que es muy difícil para un equipo, al menos para el nuestro, es cambiar radicalmente su estilo de juego", puntualizó el técnico.

Este recordó que "se pueden cambiar algunas cosas, pero no todo, y hay que ser consciente de lo que tiene el rival". "En el Mundial hay equipos que consiguen resultados de formas diferentes, pero los equipos fuertes serán los que, en última instancia, se impongan", opinó.