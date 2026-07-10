Mikel Merino: "Ha sido una celebración de locos, es surrealista"

Mikel Merino - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Mikel Merino calificó de "surrealista" volver a marcar casi en el último minuto, como contra Portugal, para ganar (2-1) a Bélgica este viernes y dar a España el pase a semifinales del Mundial 2026.

"Es una locura, como la primera vez estaban en España (su hijo), quería que lo vivieran en persona. Espectacular poder vivir estos días, es un orgullo y deseando que llegue ya el próximo partido", dijo en zona mixta, poco después de marcar otro gol decisivo.

El centrocampista del Arsenal saltó al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles en el minuto 86 y en el 88 marcó el 2-1. "Sí, igual que la anterior vez lo pensaba, hoy también. No solo porque mis compañeros me lo decía desde el calentamiento, sino porque ya lo dije, que no hay casualidades", afirmó.

"Cuando te lo crees, estás con ganas de mejorar y de crear un impacto en el juego cuando sales, he demostrado una buena actitud. Ha sido una celebración de locos, todo el banquillo, un equipo que es una familia, caras de mucha risa porque es surrealista, otra vez en el minuto 90 poder ayudar al equipo, la gente se lo creía pero no tampoco", añadió.

Además, Merino fue preguntado por la semifinal contra Francia. "Un partido de élite, máximo, va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble. Dos selecciones que están en lo más alto de su juego. Intentaremos hacer un gran partido como la última vez y ganar otra vez", apuntó antes de la comparación con la EURO 2024.

"A nivel personal se disfruta hasta más con estas alegrías que me estoy llevando, pero está siendo un camino diferente, menos vistoso. No creo que en la Eurocopa fuéramos tan buenos, pero es un equipo muy serio, que merecía algo más, nos quedamos con la victoria", terminó.