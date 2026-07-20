La prensa internacional se rinde a la selección española: "Se impuso el fútbol"

La selección española celebra el triunfo en la final del Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Bob Kupbens

NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 20 Jul. (dpa/EP) -

La prensa internacional destacó el triunfo de la selección española por 1-0 en la prórroga ante Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, defendiendo que "el fútbol se impuso" y asegurando, desde Inglaterra, que "cualquier otro resultado habría sido un crimen".

España se proclamó campeona del mundo este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer en la prórroga a Argentina (1-0) en una final en la que la vigente campeona de Europa superó ampliamente en juego a la 'Albiceleste', pero que tuvo que esperar hasta el, ya mágico, minuto 106 en el que Ferran Torres anotó el gol definitivo.

Desde Argentina destacaron "el fin de un sueño", como tituló La Nación, agradeciendo a Lionel Messi en su sexto Mundial y su tercera final con la 'Albiceleste'. "¡Gracias, Leo! Messi se despide del Mundial con su tercera final y un torneo inolvidable. El capitán de Argentina se sienta en el campo, con resignación, pero sin duda orgulloso de haber llegado a otra final en su último Mundial", escribieron en Clarín.

Los medios argentinos aplaudieron el esfuerzo de sus futbolistas. "Argentina lo dio todo, hasta la última gota de sangre, la última chispa de coraje y la última pizca de fútbol que le quedaba, y perdió por la mínima en la prórroga, con solo 10 jugadores, ante una selección española que, aunque claramente superior, careció del coraje necesario para sentenciar el partido antes", publicaron en La Capital, mientras en Olé reconocieron a España como "la merecida campeona del mundo".

Y desde Inglaterra fueron más duros con el combinado sudamericano, verdugo de los 'Three Lions' en semifinales, asegurando que fue "un triunfo del fútbol sobre la barbaridad argentina", según he Telegraph, que calificó de "delincuentes" a los futbolistas argentinos. "El fútbol se impuso, gracias a Dios. Se necesitaba desesperadamente que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un crimen", añadieron en su crónica.

Desde Francia, en L'Équipe resaltaron a España como "los nuevos reyes" y "la mejor selección del mundo", mientras en Estados Unidos destacaron a Ferran Torres como "el héroe" de la 'Roja'. En Italia, la Gazzetta dello Sport habló de un triunfo ya escrito. "Estaba destinado a ser España, porque si Argentina hubiera ganado, habría sido un insulto al fútbol", escribieron sobre la victoria de la 'Roja'.