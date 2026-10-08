Un Chacarra cojo y Ayora toman el mando en el Open de España

Eugenio Chacarra - OPEN ESPAÑA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista madrileño Eugenio Chacarra y el malagueño Ángel Ayora hicieron olvidar la baja de Jon Rahm en el arranque este jueves del Open de España, un fuerte inicio de la 'Armada' en la cita del DP World Tour que se celebra en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

Entre las muchas estrellas de esta 98º edición del torneo, el golf español empezó brillando de la mano de Chacarra (-5) y Ayora (-4), también Manuel Elvira (-2), a falta de que termine la primera jornada. La sesión matinal mostró ya el mejor cartel que se recuerda y el gran momento del golf español, pese a la ausencia de Jon Rahm por el nacimiento de su cuarto hijo.

Chacarra y Ayora respondieron, en dos partidos uno detrás de otro con parte también de ese reparto de lujo, acompañados de Shane Lowry, Tyrrell Hatton, Ludvig Aberg o Patrick Reed. El madrileño, víctima de un accidente doméstico hace una semana, juega con un dedo del pie roto y, aún así, levantó las mayores ovaciones y vítores por una vuelta de -5 que le llevó al liderato provisional.

Chacarra demostró su gran estado de forma esta temporada, aspirante a ganar la Race to Dubai tras sus dos victorias en verano, pero reconoció que su presencia este viernes está en duda. "Han sido 12 hoyos muy duros. He hecho el esfuerzo de jugar porque es el Open de España. Me duele cada vez que apoyo el pie. Me estoy jugando mucho esta temporada", dijo a los medios.

A Lowry (-1) y Reed (+2), que con él iban, les costó mucho más. El madrileño sin duda está enchufado, incluso cojo, porque el Club de Campo de la capital no lo puso fácil, obligando a un buen juego desde el 'tee'. Salir bien le permitió a Ayora estar arriba y no meterse en muchos problemas con el 'rough', bien afinada la puntería para llegar a unos 'greens' húmedos por las lluvias.

El malagueño, que el año pasado ya estuvo en la pelea, entró en calor a base de 'eagles' y terminó con fuerza para ese -4. "No recuerdo la última vez que hice dos 'eagles' en la misma vuelta. Si desde el tee estoy bien la vuelta va a ser buena. Sobre todo en este campo, hay muchos árboles, el rough está muy alto", dijo un Ayora que aprovecha estar en casa sin ponerse límite.

"La sensación de tener a mucha gente apoyando es única, solo se siente en este torneo", añadió el golfista de 22 años. En cambio, el sueco Aberg acabó en el par y el inglés Hatton, otro favorito, se desquició con un +5 que dejó pruebas de su temperamento, y también de que el recorrido madrileño no está regalando nada.

Por su parte, Manuel Elvira cerró la mañana también en el 'Top 10' con 69 golpes, dejando atrás con calidad el drama de hace dos semanas en Wentworth, donde dejó escapar la victoria de su vida en el BMW PGA Championship, con un 'doble-bogey' en el último hoyo.