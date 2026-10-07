El Open de España arranca entre estrellas y la robusta 'Armada'

Open de España, foto de familia golf español en Madrid - OPEN DE ESPAÑA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Open de España arranca este jueves en el Real Club de Campo Villa de Madrid con mucho nivel en su cartel a pesar de la baja del ídolo local Jon Rahm, incluida la amplia representación nacional que tratará de dejar el trofeo del DP World Tour en casa.

El Abierto de España, que vuelve a dar este año billete al British y al Masters, cumple su edición 98º sano y alimentado de grandes jugadores como Shane Lowry, Tyrrell Hatton, Ludvig Aberg, Justin Rose, Bubba Watson, Francesco Molinari o Nicolai Hojgaard.

Además, las bazas españolas son también muchas y buenas con Sergio García, Eugenio Chacarra, Ángel Hidalgo, David Puig, Ángel Ayora, Josele Ballester, Pablo Larrazábal o los hermanos Nacho y Manuel Elvira. El tiempo acompañará igualmente en la capital, para secar el campo madrileño y aumentar el desafío.

Sin embargo, no estará Jon Rahm, el tres veces campeón, siempre comprometido con el torneo pero que se tuvo que quedar en Estados Unidos por el nacimiento de su cuarto hijo. Con la tercera, el de Barrika viajó in extremis y sin haber cogido un palo para no perderse el Open hace dos años. La ausencia del vasco, aunque sensible para Madrid, abre las opciones al resto.

Sergio García, quien como Rahm tiene conversaciones pendientes con el LIV Golf y sobre el futuro próximo, tiene la motivación precisamente de un 2027 de Ryder, aunque, para jugar bien, hacerlo en casa es el mayor aliciente. El campeón en 2002 elogió en la previa el nivel de las nuevas generaciones.

Ángel Ayora es uno de esos jugadores de futuro, que sueña con estrenarse en inmejorable escenario, y que compartirá los dos primeros días en un gran partido a seguir con Aberg y Hatton. También destaca el grupo de Chacarra que, a sus 26 años, está encontrando victorias, y busca la tercera en 2027 con la tarjeta de la PGA asegurada. El madrileño saldrá junto a Lowry y Reed. En la sesión de tarde, se verá juntos a Noren, Hojgaard y Nacho Elvira, o Sergio García, Justin Rose y un Marco Penge vigente campeón.