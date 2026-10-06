Jon Rahm no estará en el Open de España

Archivo - El golfista español Jon Rahm. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm ha anunciado este martes que no participará en el Open de España, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 8 y el 11 de octubre, debido a que su cuarto hijo está "a punto de nacer" y son momentos de "estar en casa" con su familia.

"Con nuestro cuarto hijo a punto de nacer, he tomado la difícil decisión de no competir en el Open de España este año para estar en casa con mi familia. Jugar ante la afición española es algo que espero con ilusión cada año. Me da mucha pena no poder estar allí, pero me siento afortunado de compartir este momento tan especial con mi familia", apuntó el de Barrica en un comunicado publicado por la Real Federación Española de Golf.

Así, el Open de Madrid se queda sin la participación de una de sus grandes figuras y sin el ganador de las ediciones de 2018, 2019 y 2022. Un Rahm que también quiso desear suerte a los participantes: "Os seguiré y animaré desde casa".