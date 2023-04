Jon Rahm promete batalla por la sexta chaqueta verde española

El de Barrika, con tres victorias en 2023, es uno de los favoritos en el primer 'major' del año

La defensa de Scheffler, el 'Grand Slam' de Rory y la convivencia con 'los LIV' son algunos alicientes de un Masters con Tiger



MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm aspira desde este jueves a ganar su segundo 'Grand Slam' en el Masters de Augusta, cita que motiva de manera especial a uno de los jugadores más en forma de 2023 pero también al resto de los mejores del mundo, presentes en supuesta armonía con los miembros del LIV Golf.

Rahm parte como favorito, junto al número uno del mundo y vigente campeón Scottie Scheffler o el norirlandés Rory McIlroy, a vestir la chaqueta verde el domingo, la cual sería la sexta para el golf español tras las que lograron Severiano Ballesteros (1980 y 1983), Jose María Olazabal (1994 y 1999) y Sergio García (2017), estos dos últimos presentes también en esta 87ª edición del Masters.

El de Barrika impresionó con su inicio de temporada cuando, en apenas dos meses, conquistó el Sentry Tournament of Champions, The American Express y el Genesis Invitational a finales de febrero con el que recuperó el número uno del mundo. Rahm, Scheffler y McIlroy se han intercambiado el trono últimamente, en poder ahora del estadounidense después de ganar The Players.

El primer 'major' de la temporada sirve una lucha por todo lo alto, con el resplandor del Augusta National y esa codiciada chaqueta, la cual cerraría el 'Grand Slam' para un McIlroy que fue segundo el año pasado y que no se ha querido perder Tiger Woods.

El campeón de 15 'grandes' volvió en aquella tercera conquista de Rahm, en Los Ángeles, pero su estado de forma no es el mejor. El propio 'Tigre', con las secuelas del grave accidente de coche en 2021, reconoció en la previa que disfruta el momento en Augusta, donde ganó su último 'major' en 2019, por si pudiera ser el último.

Del mismo modo, la incógnita sobrevuela a la gran mayoría de los 18 jugadores del LIV Golf, el circuito saudí que nació el año pasado. El estadounidense Brooks Koepka, campeón de cuatro 'majors' y que ganó en Orlando la pasada semana la tercera cita de la temporada, Dustin Johnson, campeón del Masters 2020, o Cameron Smith, ganador del último 'British', parecen los más en forma, mientras Sergio García tiene cuentas pendientes.

El de Borriol ganó su ansiado primer 'major' en 2017 pero desde entonces se quedó en el corte en la mayoría de estos torneos. El reencuentro con viejos conocidos del European y PGA Tour en Augusta, en medio de la guerra de declaraciones, acusaciones y sanciones de uno y otro bando, anima al castellonense en una prueba de altura con previsión de lluvia para todos los días. Por ver está si también tormenta, entre unos y otros, tras las pullas variadas.