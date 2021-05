Jon Rahm y Sergio García buscan brillar en Kiawah Island

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vizcaíno Jon Rahm y el castellonense Sergio García serán las dos bazas del golf español para intentar brillar en el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada que se disputa a partir de este jueves en el exigente Ocean Course de Kiawah Island, en Carolina del Sur.

El de Barrika y el de Borriol serán los únicos representantes nacionales en una cita que ha sido esquiva y donde las mejores opciones parecen ser para el primero, que a sus 26 años afronta un nuevo intento de conquistar su primer gran torneo.

Rahm llega esta vez algo más descansado física y emocionalmente que a su asalto al Masters. En Augusta aterrizó horas después de ser padre de su primer hijo y aunque no pudo estar en liza por la 'chaqueta verde', terminó en el 'Top 5' tras un gran domingo donde mostró todas las cualidades que le siguen señalando como claro candidato a sumar pronto un 'major'.

De hecho, en este Campeonato de la PGA estará acompañado por Kepa, un plus para intentar sobrevivir al reto que presentará para todos el Ocean Course de Kiawah Island, el recorrido más largo en la historia de los 'majors', con 7.876 yardas y que añadirá otros ingredientes como el viento o la humedad de la zona para complicar las cosas. Rahm, bastante regular en sus apariciones esta temporada, es de los que no conoce este campo, que obligará a todos los candidatos a no perder un ápice de concentración.

En cambio, sí conoce cómo se las gasta el recorrido un Sergio García al que el Campeonato de la PGA no ha sido una cita que se le haya dado bastante bien en su carrera, aunque fue curiosamente en el que se presentó en sociedad con su segundo puesto en 1999, con 19 años y a un golpe de Tiger Woods.

Sin embargo, el campeón del Masters de 2017 no ha pasado el corte en sus últimas cinco participaciones en este Campeonato de la PGA al que llega en una mala dinámica de juego que intentará romper para tratar de codearse con la parte alta y desquitarse así de su discreta actuación en el Masters, donde no pudo jugar el fin de semana.

En cuanto a la nómina de favoritos es amplia y en esta ocasión está liderada por el norirlandés Rory McIlroy, que llega en buena forma tras ganar el Wells Fargo, su primera victoria en año y medio, y por haber domado el Ocean Course en 2012, donde conquistó su segundo 'major'.

Luego está la amplia 'Armada' estadounidense con nombres conocidos como Jordan Spieth, que sigue a la 'caza' de completar el 'Grand Slam', Bryson DeChambeau, Keegan Bradley, tercero en 2012, Justin Thomas, campeón del evento en 2017, o Collin Morikawa, defensor de la victoria de 2020.