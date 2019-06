Jon Rahm: "Valderrama es casi perfecto para el tipo de juego de Sergio"

Actualizado 27/06/2019 10:15:08 CET

El golfista español Jon Rahm ha reiterado este miércoles que el recorrido del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters "es un campo que le gusta" a su compatriota Sergio García y "que para su tipo de juego es casi perfecto", en referencia a un torneo que se celebra desde este jueves y hasta el próximo domingo.

"Hay que jugar muy bien para ganar a Sergio aquí. Es un campo que le gusta y que para su tipo de juego es casi perfecto. Me encantaría jugar el último partido el domingo con Sergio y darle pelea. Sergio es un gran campeón y me imagino que ganará aquí otra vez", comentó Rahm durante la rueda de prensa de presentación del torneo.

"Llegué a Valderrama muy cansado en mi primer año como profesional, además me planteé el torneo como si estuviera en Estados Unidos y me puse a pegar 'drives' como un loco. Fue una mala estrategia en una semana en la que no estaba jugando bien", explicó Rahm al inicio de su intervención.

"Ahora tengo claro que lo más importante es el golpe desde el 'tee'. Todo depende de dónde la hayas puesto desde la salida porque no hay que hacer distancia, sino colocarla bien. Pero no todo es estrategia, porque luego hay que ejecutarla. Si juegas bien, tendrás opciones tanto si eres agresivo como si no", añadió el jugador vasco.

Además, el de Barrika aún está buscando su camino en el recorrido diseñado por Robert Trent Jones. "Los 'greenes' no están todavía todo lo duros que pueden estar. En comparación con los de Augusta, son mucho más pequeños y menos ondulados; pero, en cómo rueda la bola, sí se parecen. Están espectaculares", aseguró Rahm.

Por otra prte, analizó los campos como el Real Club Valderrama. "Es la gran polémica que tenemos en el golf actual: cambiar la bola, el 'drive', la tecnología, etc., cuando sería mejor hacer los campos más cortos y estrechos. Los jugadores somos cada vez más fuertes y la preparación física es una ventaja, como estamos viendo con Brooks Koepka o Dustin Johnson", insistió.

"Gracias a Dios, en vez de combatir distancia con más distancia, como hacen en Estados Unidos, tenemos campos como éste, campos cortos en los que el drive no entra en juego", sentenció Rahm, quien no rehúye un posible cuerpo a cuerpo con su compatriota y vigente campeón.