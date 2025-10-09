Jon Rahm: "Si juego mal no disfruto en ningún lado"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confesó que este jueves vivió un "frustrante" inicio de Open de España, al terminar sobre par tras una "pelea con el viento" en el Club de Campo Villa de Madrid, contrariado también por no responder al apoyo del público, aunque se mostró tranquilo con sus opciones de remontar.

"Mi pelea ha sido más con el viento. No siento que haya jugado muy mal, el 'swing' lo he sentido bastante bien y no he conseguido acertar con el viento. Ha sido un día frustrante en ese sentido", apuntó ante los medios un Rahm que, durante gran parte de la jornada, escenificó esa mala suerte con más de un enfado.

El tres veces campeón del Open de España repasó su partido y apenas pudo sacar nada positivo. "No los he tirado mal (dos 'putts' esquivos de inicio), he tenido mala suerte que han rodado un poco mal. Son dos golpes menos y afecta, del 14 al 18 estaba haciendo buenos golpes, y fallar esos me han matado. Lo mismo en el 2. El del 17, el del 1, el del 2 y el 3 iban en muy buena línea y han acabado fuera de 'green' y mal. La mayoría del día parece ser. No era lo que esperaba con lo bien que había sentido yo el golpe", explicó.

Por otro lado, Rahm también recordó que solo es el primer día y que sus opciones de estar en la pelea del domingo están intactas. "Mañana es otro día. Me fastidia tener un día así tan duro, quitando el 14 no les he dado mucho para animar. Hay cuatro días por algo. Si vas a tener un mal día que sea el primero y poder remontar", dijo.

"Me imagino que no regarán y a ver si puedo tener un buen día mañana y ponerme en una posición medio buena y acercarme poco a poco. No he jugado tan mal. A ver si tengo un poco de suerte mañana. Si juego mal no disfruto en ningún lado", añadió después de no aprovechar jugar en casa y con mucho público siguiendo su debut.

Además, el reciente campeón de la Ryder Cup con Europa negó notar ninguna resaca emocional o de desgaste tras la conquista en Nueva York hace dos semanas. "Lo bueno y lo malo del golf es que da igual lo que consigas, la semana siguiente siempre hay un torneo. Tuvimos una semana libre y ahora tenemos este torneo. Le he dicho en plan broma a Shane, 'no te preocupes, ya has metido un 'putt' que pocos en su vida, un momento histórico en el golf'", terminó.